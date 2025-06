La rottura tra Sky ed Eurosport: le ragioni dietro la fine di una lunga collaborazione

(di Alfredo Mastropasqua) – A partire dal 1° luglio 2025, i canali Eurosport saranno presumibilmente rimossi dall’offerta di Sky Italia, segnando la fine di una lunga e proficua collaborazione tra le due realtà. Questa decisione arriva dopo settimane di trattative interrotte riguardo alla distribuzione dei canali, con implicazioni significative per gli abbonati e per il panorama televisivo sportivo italiano.

Alle “radici” della collaborazione

Nel corso degli anni, Sky ed Eurosport hanno costruito una solida partnership, offrendo agli abbonati una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui tennis, ciclismo, sport invernali e atletica leggera. In particolare, gli ultimi accordi avevano previsto l’inclusione di 10 canali Eurosport nell’offerta Sky, con una copertura eccezionale per eventi come i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il Roland-Garros (storicamente il più importante torneo di tennis su terra battuta, vinto, quest’anno, dallo spagnolo Carlos Alcaraz ai danni di Jannik Sinner dopo una battaglia durata 5 ore e 20 minuti), anche in 4K.

Le ragioni della rottura:

Modifiche alle strategie di distribuzione:

Warner Bros. Discovery, proprietaria di Eurosport, ha recentemente modificato la propria strategia di distribuzione, concentrandosi su piattaforme digitali come Discovery+ e aumentando i costi per l’accesso ai suoi contenuti. Questa evoluzione ha reso difficile per Sky continuare a offrire i canali Eurosport alle stesse condizioni precedenti. Incertezze economiche:

Le trattative tra Sky ed Eurosport si sono interrotte a causa di divergenze sulle condizioni economiche dell’accordo. Sky ha dovuto valutare l’impatto finanziario di mantenere i canali Eurosport nell’offerta, considerando anche la necessità di offrire contenuti esclusivi e competitivi ai propri abbonati. Evoluzione delle preferenze del pubblico:

Con l’aumento dell’offerta di contenuti sportivi su diverse piattaforme digitali, gli abbonati hanno accesso a una varietà di eventi sportivi senza la necessità di un abbonamento tradizionale via satellite. Questo cambiamento nelle abitudini di consumo ha influito, sulla decisione di Sky, di rivedere la propria offerta.

Le conseguenze per gli abbonati:

A partire dal prossimo 1° luglio, gli abbonati Sky, pertanto, perderanno l’accesso ai canali Eurosport, che rappresentano una parte significativa dell’offerta sportiva della piattaforma. Questo cambiamento potrebbe influire sulla visione di eventi sportivi di rilievo, come le Olimpiadi e il Roland-Garros. Gli utenti dovranno quindi considerare alternative per continuare a seguire i loro sport preferiti.

Centralizzazione dei diritti e accessibilità ridotta

Warner Bros. Discovery (WBD), proprietaria di Eurosport, ha acquisito i diritti esclusivi per trasmettere i principali eventi ciclistici, tra cui il Tour de France, la Vuelta a España e il Giro d’Italia, almeno fino al 2030. Questa centralizzazione potrebbe limitare l’accesso degli spettatori, specialmente in Italia, dove Sky ha storicamente offerto una copertura ampia e accessibile del ciclismo. La transizione dei contenuti da Eurosport a TNT Sports potrebbe comportare un aumento dei costi per gli abbonati, riducendo ulteriormente l’accessibilità ai contenuti sportivi in esame.