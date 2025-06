Elezioni CONI (2) – Pancalli non ci sta. “Io candidato della politica?…Mi mortifica!”

Durante la presentazione del programma elettorale di questa mattina a Roma, il candidato alla presidenza del CONI (le elezioni si terranno il prossimo giovedi 26 giugno), il dirigente sportivo Luca Pancalli ha risposto così a chi gli faceva presente che sarebbe il candidato del mondo della politica: “Io sono diventato il candidato della politica e questa cosa mi spaventa. Questa semplificazione mi spaventa. Con la politica bisogna dialogare, in tutti e settori. La politica non è qualcosa che sta su Marte. Oggi che si dica che sono il candidato della politica un pò mi mortifica. La politica deve essere messa nelle migliori condizioni per prendere decisioni”.

E poi: “Se mi sento il favorito? Mi sento impegnato in una sfida, guardo a me stesso, lavoriamo per un obiettivo, non penso alla strategie. Sto pensando solo al lavoro, poi si vince e si perde, le testimonianze che mi ritornano dal confronto con il corpo elettorale mi fanno essere ottimista”, ha aggiunto il presidente uscente del CIP.

“Mi sembra pretestuoso definirmi il candidato della politica, mi spaventano queste etichette. La politica deve essere messa nella condizione di prendere le decisioni migliori ed è quello che deve fare tutta la filiera, far emergere i bisogni e ascoltare. Il mondo dello sport non è avulso dalla politica”, ha concluso sempre Pancalli.