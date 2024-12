Eventi – Bruxelles ospita il prossimo 12 dicembre il Gran Gala ACES Europe Awards

Il 12 dicembre alle ore 16, il Parlamento Europeo ospiterà a Bruxelles, come da tradizione, il Gran Gala ACES Europe Awards. Alla presenza di Europarlamentari, istituzioni comunitarie e UNESCO, verranno premiati i municipi di Europa e America che sono stati riconosciuti da ACES come European e American Capital/City/Town/Island/Region/Community of Sport per il 2025.

Questo prestigioso riconoscimento celebra l’impegno delle Amministrazioni locali nella promozione dello sport, della salute e del benessere per i propri cittadini, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di inclusione sociale e sviluppo territoriale.

Un momento particolarmente atteso della cerimonia sarà il passaggio di testimone tra Genova, che ha ricoperto il titolo di European Capital of Sport 2024, e Tallinn, che sarà la nuova European Capital of Sport 2025. Genova, con il suo ricco programma di eventi sportivi e iniziative mirate, ha lasciato un segno indelebile come esempio di città che promuove lo sport a livello locale e internazionale. Tallinn, capitale dell’Estonia, si prepara a raccogliere questa eredità, con un progetto ambizioso che valorizza la tradizione sportiva del paese e mira a rafforzare l’inclusione e l’accesso allo sport per tutti i cittadini.

Altrettanto importante sarà il passaggio di consegne tra San Juan (Argentina), Capitale Americana dello Sport 2024, e Chihuahua (Messico) per il 2025, che segna la continuità nell’impegno per lo sviluppo dello sport nelle Americhe.

A testimoniare il prestigio globale dell’iniziativa, Sofia (Bulgaria), Capitale Mondiale dello Sport 2024, passerà il testimone al Principato di Monaco per il 2025.

Al termine della cerimonia si terrà la tradizionale Cena ACES, un momento di festa e networking che coinvolgerà tutte le realtà premiate e i partecipanti. Questo incontro informale, ma di grande valore, rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il senso di fraternità tra le città premiate e gli attori coinvolti nel movimento sportivo. La cena permetterà di condividere esperienze, idee e progetti per il futuro, creando connessioni tra le diverse realtà e incentivando la cooperazione tra città, istituzioni sportive ed enti locali, favorendo così uno scambio costruttivo a beneficio dello sviluppo dello sport.

La cerimonia di Bruxelles sarà un punto di partenza per un 2025 ricco di nuove sfide e opportunità per le città sportive di tutta Europa e del mondo