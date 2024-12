Alberto Miglietta (FIPE) per la prima volta al Congresso della Federazione Mondiale di Pesistica

Debutto internazionale per il Presidente FIPE Alberto Miglietta (nella foto in primo piano), che ha preso parte per la prima volta al Congresso della Federazione Mondiale di Pesistica, tenutosi a Manama in Bahrain, nei giorni precedenti all’inizio delle competizioni iridate (attualmente in svolgimento).

“Siamo stati molto contenti di partecipare a questo importante momento della Federazione Mondiale – dice Miglietta, accompagnato per l’occasione dal Segretario Generale FIPE, Francesco Bonincontro – nel corso del quale si è discusso anche della modifica dello Statuto, e rispetto al quale abbiamo alcune posizioni non completamente condivise. A tal proposito, abbiamo avuto modo di discuterne con il Presidente IWF Mohammed Jalood, con il quale abbiamo programmato un prossimo incontro al fine di poter essere parte attiva nei possibili ulteriori adeguamenti alla Carta Fondativa IWF. Il tutto ovviamente volto ad un ulteriore sviluppo del movimento internazionale, così come prospettato dalla stessa IWF, movimento al quale vorremmo dare il nostro apporto al fine di ragionare allo Sport Internazionale del futuro con una diversa modalità di pensiero. Vorremmo con determinazione continuare a percorrere la via tracciata dal Presidente Urso, ora Segretario Generale IWF”. (fonte: FIPE)