Euro2024: Valdo scelto come official partner di “Casa Azzurri”

Dal 13 giugno al 14 luglio Valdo sarà official sponsor di Casa Azzurri (nella foto in primo piano l’ingresso dell’area allestita in Germania), il fan village dedicato ai tifosi della Nazionale di calcio, per sostenere insieme ai tifosi la squadra impegnata nella competizione continentale.

In occasione degli Europei di Calcio 2024, Casa Azzurri sarà presente sia in Germania che in Italia. Il quartier generale degli Azzurri in Germania avrà sede a Iserlohn, vicino a Dortmund: qui sono stati istituiti il media center, le lounge ospitalità, il ristorante, il pub, il Museo del Calcio e le installazioni per vedere tutte le partite da dieci città tedesche, tra cui Berlino, il luogo designato per la finale.

A Milano, la sede scelta è di fronte alla stazione centrale, in piazza Duca d’Aosta, dove è stato ideato un vero e proprio villaggio dedicato allo sport con un grande salotto open-air, aree di ristorazione e intrattenimento. In entrambe le location sarà possibile seguire lo spettacolo su maxischermi e vivere ogni partita accompagnati dalle bollicine degli spumanti Valdo e dai vini della sua cantina friulana “I Magredi”.