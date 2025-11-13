ETF XRP di Canary Capital al debutto: ecco perché SUBBD potrebbe esplodere

L’ETF spot “pure-play” su XRP ($XRPC) di Canary Capital è pronto a debuttare sul Nasdaq già da questa settimana. Si prevedono afflussi miliardari e un target di prezzo di XRP che potrebbe arrivare fino a 5 dollari.

La corsa per il lancio del primo, vero ETF spot su XRP negli Stati Uniti è entrata nella sua fase finale e più aggressiva. Il gestore patrimoniale Canary Funds ha completato l’ultimo passaggio burocratico, depositando un documento finale (Modulo 8-A) che apre la strada all’inizio delle negoziazioni. L’approvazione del Nasdaq per il ticker $XRPC è già stata ottenuta, e il debutto è atteso per questa settimana, innescando un forte ottimismo nel mercato e tra gli analisti.

Una mossa normativa audace per aggirare SEC e shutdown

La strategia di Canary Funds si basa su un’abile e aggressiva mossa procedurale. L’azienda ha depositato il Modulo 8-A presso la SEC, rimuovendo di fatto il cosiddetto “emendamento dilatorio”. Questa clausola è uno strumento standard che impedisce a una richiesta di ETF di entrare automaticamente in vigore, dando alla SEC tempo indefinito per la revisione. Rimuovendola, Canary avvia un conto alla rovescia, puntando a un’approvazione “auto-efficace” che potrebbe rendere l’ETF operativo entro 20 giorni dalla certificazione del Nasdaq.

Questa tattica, già utilizzata con successo da Canary per i suoi ETF su Litecoin e HBAR, è una scommessa calcolata, specialmente considerando il contesto dello shutdown governativo dei giorni scorsi. Come ha notato l’analista di Bloomberg Eric Balchunas, i documenti di XRP non hanno avuto lo stesso intenso scambio di opinioni con la SEC rispetto a quelli di Solana, ma il Commissario della SEC Paul Atkins ha espresso sostegno a questa procedura “auto-efficace”, aumentando le possibilità di successo.

Il primo ETF “Pure-play” e le aspettative di afflussi da record

A differenza di altri prodotti già sul mercato, come l’ETF REX Osprey (che opera sotto l’Investment Company Act del 1940 ed è solo parzialmente composto da XRP), quello di Canary sarà il primo vero ETF spot “pure-play” ai sensi del Securities Act del 1933. “L’ETF di Canary conterrà il 100% di XRP, nient’altro”, ha sottolineato la giornalista Eleanor Terrett.

Le aspettative per il lancio sono altissime. Steven McClurg, CEO di Canary Capital, ha previsto afflussi massicci, affermando: “Se nel primo mese dovessimo registrare afflussi anche solo per 5 miliardi di dollari, potremmo collocarlo tra i primi 20 ETF mai lanciati”. Questa fiducia è condivisa da Matt Hougan di Bitwise (un concorrente), il quale ha sottolineato che, sebbene gli addetti ai lavori crypto siano spesso scettici su XRP, l'”XRP Army” (la sua community) è incredibilmente rialzista e appassionata, e sarà proprio questa base a guidare gli afflussi.

L’analisi tecnica e il sentiment di mercato puntano ai 5 dollari

L’imminente lancio dell’ETF, unito alla fine dello shutdown governativo negli Stati Uniti, sta avendo un impatto positivo sul prezzo. Gli analisti tecnici vedono segnali rialzisti. L’esperto di grafici Levi Rietveld ha identificato la recente formazione di XRP come un classico pattern “a tazza e manico” (cup and handle), una configurazione che tipicamente precede un forte rialzo, fissando un obiettivo ambizioso di 5 dollari entro la fine dell’anno.

Anche il trader veterano EGRAG Crypto ha esortato gli investitori a mantenere la pazienza durante l’attuale consolidamento, suggerendo che una mossa importante è in preparazione.

Mentre il capitale istituzionale si concentra su asset consolidati come XRP, l’innovazione “smart money” sta esplorando nuove frontiere, come quella dell’intelligenza artificiale.

