Marketing – Tottenham e AIA: la partnership che vale miliardi si rinnova fino al 2032.

(di Alfredo Mastropasqua) – La collaborazione tra Tottenham Hotspur (club di English Premier League) e AIA Group Limited, sponsor principale del club londinese, si conferma tra le più longeve e strategiche nella Premiership, con un impatto significativo sia sul piano commerciale, sia su quello globale.

Il rapporto tra il club e il colosso assicurativo pan‑asiatico è iniziato nel 2013, quando AIA divenne “Cup Shirt Partner” del Tottenham. Nella stagione 2014‑15, il gruppo asiatico assunse il ruolo di sponsor ufficiale della maglia da gioco, visibile in tutte le competizioni, consolidando così la propria presenza a livello internazionale.

Nel luglio 2019, Tottenham e AIA hanno esteso l’accordo fino alla stagione 2026‑27, con un valore stimato di 320 milioni di sterline (circa 40 milioni all’anno). La partnership, già tra le più redditizie della massima divisione britannica, ha garantito al club visibilità globale, in particolare nei mercati asiatici, e ha offerto ad AIA un canale privilegiato per rafforzare il proprio brand su scala internazionale.

Il 4 novembre 2025, le parti hanno annunciato il rinnovo fino al 30 giugno 2032. La novità più significativa riguarda il ruolo di AIA a partire dalla stagione 2027‑28: il gruppo diventerà “Global Training Partner”, con il logo presente sull’abbigliamento da allenamento di tutte le squadre del club, inclusi maschile, femminile e accademia, oltre che sugli outfit degli allenatori. Il marchio continuerà inoltre a comparire sui pannelli LED del Tottenham Hotspur Stadium.

“Oltre alla visibilità sulla maglia, questa partnership ci permetterà di rafforzare la presenza di AIA nel nostro ecosistema sportivo, coinvolgendo tutte le squadre e tutte le iniziative di community e formazione”, ha dichiarato un portavoce del club.

Dal punto di vista economico e di mercato, AIA beneficerà di un ritorno significativo: il gruppo, presente in 18 mercati asiatici, con oltre 43 milioni di polizze individuali e asset complessivi di circa US$ 328 miliardi, sfrutta infatti la visibilità globale del Tottenham per consolidare la propria leadership nei mercati chiave. Le maglie AIA del Tottenham, infatti, vengono viste da miliardi di spettatori in tutto il mondo.

La collaborazione commerciale non si limita alla visibilità commerciale: il programma “AIA football clinics” ha coinvolto oltre 175.000 giovani in Asia, mentre l’iniziativa globale “AIA One Billion (AOB)” mira a coinvolgere entro il 2030 un miliardo di persone nella promozione di stili di vita più sani, di cui ad oggi sono già stati raggiunti oltre 500 milioni di individui.

Per il Tottenham, inoltre, il sodalizio ha coinciso con una fase di espansione senza precedenti: apertura del nuovo stadio di ultima generazione, aumento dell’engagement internazionale e consolidamento dei ricavi commerciali, posizionando il club tra i top in termini di sponsorship di maglia in Premier League.

La trasformazione in “Global Training Partner” a partire dalla stagione 2027‑28 segna un’evoluzione: non più solo visibilità frontale, ma integrazione completa nel training, nell’abbigliamento tecnico e nelle iniziative di comunità, coinvolgendo anche squadre femminili e giovanili.

Con questo accordo pluriennale, Tottenham e AIA consolidano non solo una partnership commerciale di lungo periodo, ma anche una strategia globale che unisce sport, business e iniziative di responsabilità sociale, confermando la Premier League come piattaforma chiave per il marketing internazionale dei brand asiatici.