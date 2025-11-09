Boxe – Dario Morello conquista la cintura dei medi EBU Silver.

Dario Morello conquista il titolo EBU Silver dei pesi medi a TAF #11.

Spettacolo e grande boxe ieri sera all’Allianz Cloud Arena di Milano (all’interno della promotion TAF#11 di Edoardo Germani), dove Dario “Spartan” Morello (nella foto mentre attacca lo svizzero/albanese Faton Vukshinaj) ha conquistato il titolo EBU Silver dei pesi medi. Il pugile di origini calabresi, ma che vive e si allena a Brembate Sopra (in provincia di Bergamo), ha superato ai punti lo svizzero, con esperienze anche nella kickboxing e n.1 in carica del ranking rossocrociato, al termine di un match intenso e tatticamente equilibrato. Due dei tre giudici hanno assegnato la vittoria a Morello con appena un punto di vantaggio, mentre il terzo gli ha riconosciuto tre punti di margine. Con questo successo, Spartan si conferma tra i protagonisti assoluti della scena europea dei pesi medi. Adesso l’occhio è rivolto al titolo EBU Gold, anticamera per una successiva sfida iridata di alto livello.