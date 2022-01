Esports: Multiplayer.it sarà media partner ufficiale della eSerie A TIM

Netaddiction ha annunciato l’accordo con Infront, che prevede la media partnership esclusiva tra Multiplayer.it – la più importante testata giornalistica dedicata ai videogiochi in Italia – e la eSerie A TIM – la competizione di esports ufficiale della Lega Serie A disputata su “EA SPORTS FIFA 22”.

Il progetto prevede infatti una serie di puntate esclusive settimanali sul canale Twitch di Multiplayer.it con il coinvolgimento di esperti del settore esport targato FIFA e dei personaggi protagonisti della eSerie A TIM.

Il programma invece delle puntate live trasmesse sul canale Twitch e_SerieA sarà arricchito da collegamenti pre-show e post-show in connubio tra le due realtà e con la partecipazione di alcuni giornalisti della testata, i quali offriranno approfondimenti esclusivi sulle giornate competitive e sarà possibile interagire con i protagonisti di giornata.

Le puntate Twitch di Multiplayer.it dedicate al progetto verranno trasmesse live dagli studi di Infront.

“La collaborazione con eSerie A TIM e Infront ci entusiasma ed è estremamente naturale per Multiplayer.it, una realtà che affonda le sue radici proprio nella voglia di condividere con gli altri la propria passione per i videogiochi. Per tutti gli appassionati di FIFA e non solo, non vediamo l’ora di raccontare una competizione così prestigiosa attraverso live streaming e contenuti editoriali sulle nostre piattaforme.” commenta Vincenzo Lettera, responsabile editoriale di Multiplayer.it.

“Infront crede fortemente nel progetto eSerie A TIM, nel quale siamo coinvolti non solo come organizzatori, ma anche per la parte commerciale oltre che di produzione live e contenuti extra. Siamo certi che la collaborazione con Multiplayer sarà un grandissimo volano sia per continuare a far crescere la notorietà di questo campionato, sia per le sinergie che saremo in grado di sviluppare insieme sotto il profilo dei contenuti. Grazie a questa collaborazione saremo in grado di coinvolgere un numero crescente di appassionati di gaming ed esport.” commenta Stefano Deantoni, Direttore Marketing di Infront Italy.

Multiplayer.it è la testata giornalistica dedicata al mondo dei videogiochi numero uno in Italia. Nata nel 1999 oggi conta 3 milioni di lettori mensili, e più di 700 mila fan sulle piattaforme social, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati del settore. Con una ricca produzione video e una programmazione giornaliera di trasmissioni in live streaming, i canali YouTube e Twitch di Multiplayer.it sono tra i più seguiti e apprezzati dal pubblico dei gamer.