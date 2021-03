Esce “Le rivoluzionarie”, storie di donne che hanno “fatto” lo sport

Trenta storie di donne che hanno sconvolto in maniera positiva lo sport mondiale. Esce con questo presupposto “Le rivoluzionarie”, ebook in vendita su Amazon e prodotto da Bradipolibri. Scritto da Massimiliano Morelli, giornalista sportivo romano, che, ormai, da anni, si è trasferito nel viterbese, il libro porta alla luce trenta storie “al femminile”, dall’allora giovane Enriqueta Basilio, prima tedofora che accese un tripode olimpico (Mexico ’68) ad Alfonsina Strada, leggendaria pioniera del ciclismo che partecipò al Giro d’Italia quando la corsa in rosa era ancora in bianco e nero. Nel volume si raccontano storie di rivalsa contro la malattia, come nel caso di Wilma Rudolph e contro organizzatori che non volevano vedere il gentil sesso” ai nastri di partenza di una maratona, come nel caso di Roberta Gibb. E poi ancora la straordinaria Olimpiade di Montreal ’76 con Nadia Comaneci protagonista assoluta, e l’altrettanto singolare Olimpiade di Berlino, anno ’36, quando Ondina Valla conquistò la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia. Incorniciato dalla prefazione di Alessandra Laterza e dalla postfazione dell’onorevole Laura Coccia, l’ebook include anche un’intervista con Alma Spahic, campionessa europea e mondiale di karate.