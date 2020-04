Erreà presenta le nuove maglie del Pescara calcio disegnate da giovani fan

Erreà ha presentato ufficialmente la maglia vincitrice del “contest” ideato dalla dal Pescara calcio “Disegna la Maglia Special del Delfino”, che avuto come protagonista Luigi D’Agostino, giovane autore del disegno.

Nato come un semplice gioco per bambini, attraverso il lavoro e supporto grafico in 3D di Erreà Sport, il contest ha raccolto fin da subito molte adesioni. Tanti piccoli designer si sono cimentati per proporre le loro idee facendo prevalere la loro voglia di vittoria contro il virus Covid-19.

Grazie ad Erreà Sport la maglia prenderà forma e sarà realizzata per essere indossata dai calciatori del Pescara calcio (iscritta nel campionato di Serie B) nei pre-gara delle partite di campionato appena tutto potrà ricominciare. Come tutte le divise di gare e i capi Erreà anche queste saranno certificate Oeko-Tex Standard 100.

Oltre al disegno di Luigi, Erreà Sport ha pubblicato le maglie, proposte da altri due giovani (Federico e Simone) arrivati in finale.