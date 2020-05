EPL e la “grana” dei contratti in scadenza

(di Leonardo Calero) – La stagione attuale della English Premier League (EPL) terminerà oltre il 30 giugno 2020. E’ quanto deciso dai 20 club del massimo campionato UK, che hanno trovato l’accordo per i contratti in scadenza. Infatti, questi verranno estesi, per permettere alle diverse società coinvolte di poter contare su tutti gli elementi della “rosa”.

Richard Master (AD EPL), con una nota ufficiale, ha spiegato le ragioni che hanno spinto verso questa decisione.

“Abbiamo raggiunto l’accordo in esame, perché desideriamo che le squadre terminino la stagione con la stessa rosa che avevano prima dello stop. Club e giocatori in scadenza il 30 giugno, dovranno raggiungere un accordo entro il 23 giugno”.

Intanto, il governo inglese ha ribadito la volontà di terminare la stagione, anche se la data per la ripresa sembra essere slittata al 19 giugno 2020.