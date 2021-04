ENTRATE DELLA PREMIER LEAGUE IN CALO DEL 9% PER LA STAGIONE 2019/2020

Il calcio è stato sospeso tra marzo e giugno 2020, con Project Restart che alla fine ha visto la stagione della Premier League completata a porte chiuse. È stato riferito che il costo delle vendite è diminuito del 10% a causa dei pagamenti ridotti delle quote ai club.

Il fatturato totale è stato di 2,884 miliardi di sterline britanniche (4,004 miliardi di dollari), in calo rispetto alla cifra del 2019 di 3,297 miliardi di sterline britanniche (4,577 miliardi di dollari).

I ricavi delle trasmissioni internazionali hanno portato a 1,352 miliardi di sterline britanniche (1,877 miliardi di dollari), in diminuzione rispetto alla cifra del 2019 di 1,398 miliardi di sterline britanniche (1,94 miliardi di dollari).

La Premier League ha donato 10,3 milioni di sterline britanniche (14,3 milioni di dollari) alla Football Foundation, una riduzione di 7 milioni di sterline britanniche, mentre l’Associazione dei calciatori professionisti ha ricevuto 23 milioni di sterline britanniche (31,9 milioni di dollari), con pagamenti di solidarietà all’English Football League (EFL), pari a 111 milioni di sterline britanniche (154 milioni di dollari USA), con un aumento di circa 1 milione di sterline inglesi.

I conti hanno rivelato pagamenti di sovvenzioni governative di 3,3 milioni di sterline britanniche (4,6 milioni di dollari), ma la Premier League ha dichiarato che non ha assegnato alcun dipendente in congedo e inoltre non ha accettato nessun altro sostegno governativo opt-in.

Dopo un periodo ad interim, Richard Masters è stato confermato come nuovo amministratore delegato della Premier League nel mese di novembre 2019, ricoprendo il ruolo ricoperto per molti anni da Richard Scudamore.

I conti 2019/20 mostrano che l’amministratore più pagato ha guadagnato 1,29 milioni di sterline britanniche (1,797 milioni di dollari), in calo rispetto alla cifra precedente di 3,59 milioni di sterline britanniche (4,98 milioni di dollari).

Nel mese di dicembre 2020, la Premier League ha confermato un pacchetto di sostegno finanziario Covid-19 da 50 milioni di sterline britanniche (69 milioni di dollari) per i club EFL, con una sovvenzione di 30 milioni di sterline britanniche e 20 milioni di sterline britanniche di prestiti monitorati per la League One di terzo livello e squadre di quarto livello della League Two.

C’era anche un accordo per finanziare gli interessi e le commissioni, fino a un limite di 15 milioni di sterline inglesi, associati all’ EFL che si assicurava una struttura di prestito commerciale di tre anni nei confronti dei club del campionato.