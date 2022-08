Enervit main partner AC Monza anche in Serie A

Enervit, azienda attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva, prosegue nella partnership con AC Monza, al suo debutto in Serie A (il club brianzolo ha perso in casa per 2-1 contro il Torino). Una sponsorizzazione che ha visto Enervit sempre al fianco di un club in continua evoluzione in questi anni, passando dalla serie C alla serie B. Enervit, sempre nel calcio, ha collaborato in passato con Milan e Juventus.

Paolo Calabresi, Enervit Marketing Director Sport & Fitness Division: “È un piacere continuare a supportare la squadra e i suoi atleti con i nostri prodotti e la nostra esperienza. Un gruppo che ha raggiunto con tenacia un obiettivo unico nella sua lunga storia…”.