Parlem Telecom e Girona insieme fino al 2024/25. Sarà il back sponsor dei pantaloncini

(di Eleonora Anselmo) – Il Girona (club catalano tornato nella Liga spagnola dopo 3 anni di assenza) ha annunciato di aver esteso l’accordo di sponsorizzazione, iniziato nel 2020, con Parlem Telecom fino alla stagione 2024-2025. La scelta è motivata da un preciso obiettivo: promuovere la digitalizzazione della società giallorossa.

L’accordo prevede infatti l’aumento del numero di servizi di telecomunicazione: oltre ai servizi in fibra e alla telefonia mobile per tutti i lavoratori, Parlem Telecom assicurerà la connettività dell’area stampa e dell’unità mobile, oltre all’implementazione del wi-fi per i fan presenti allo stadio.

L’operatore di tlc (sede a Barcellona e consociate come Ecolium Energia S.A. e Infoself Sistemes) diventa, pertanto, uno dei principali sponsor (insieme al main sponsor Gosbi, al partner tecnico Puma e al marchio promoturistico Costa Brava Pirineu de Girona): per le prossime 3 stagioni sarà inserito sulle divise da allenamento e sul back dei pantaloncini indossati dalla prima squadra maschile nelle gare ufficiali. L’immagine di Parlem Telecom sarà inoltre presente in tutto lo stadio Montilivi, in sala stampa e sui canali digitali della società.

Una collaborazione che fa sicuramente forza su obiettivi comuni: valorizzazione del territorio catalano, dell’eccellenza tecnologica e dello sport. A livello sportivo nel primo turno della Liga 2022/23 i biancorossi hanno perso di misura (1-0) contro il Valencia allo stadio Mestalla.