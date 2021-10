Emma Raducanu, effetto US Open: a 18 anni è la nuova brand ambassador di Tiffany & Co. 

(di Fabio Sesti) – Il recente trionfo agli US Open, ad appena 18 anni, al quinto torneo in carriera e ottenuto partendo dalle qualificazioni (e senza perdere un solo set) ha fruttato a Emma Raducanu non solo i 2,5 milioni di dollari di premio ma anche la firma del suo primo importante accordo di sponsorizzazione. La tennista britannica di origini rumene e cinesi è stata infatti scelta come nuova brand ambassador di Tiffany & Co, nota casa di gioielli di lusso statunitense.

La notizia era nell’aria da un pò, visto che la diciottenne ha indossato gioielli di Tiffany “in prestito” durante tutto il torneo americano. Da allora ha sfoggiato altre collezioni del marchio americano prima in occasione del Met Gala, dove non sono passati inosservati i suoi orecchini Tiffany and Co del costo di 17.000 sterline, e pochi giorni dopo alla settimana della moda di Londra a un party organizzato da British Vogue e Tiffany & Co, dove si è presentata con gioielli per un valore di 100mila sterline.

Come riporta The Sun, non si conoscono le cifre dell’accordo con Tiffany & Co, che dovrebbero comunque essere nettamente superiori alle 100mila sterline che la giovane campionessa guadagna oggi da Nike e Wilson.