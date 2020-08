ELEVEN SPORTS RILANCIA IL PROPRIO BRAND “ELEVEN 2.0” E FESTEGGIA IL TRAGUARDO DEI PRIMI 5 ANNI

Eleven Sports festeggia il suo quinto anno di attività rilanciando il proprio brand e ampliando la sua offerta con nuovi contenuti in vista di un’ascesa del suo ecosistema digitale con l’obiettivo di democratizzare i contenuti sportivi per i fan di tutto il mondo.

Sin dal lancio, nel 2015, si è imposta nel panorama dei media tradizionali offrendo un servizio di fruizione dei contenuti intuitivo, immediato e appassionante che ha consentito ai propri utenti di poter vivere lo sport in versione LIVE sempre ed ovunque.

Presente sui mercati in Belgio, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Italia, Taiwan, Giappone e Myanmar Eleven Sports è diventato il punto di riferimento di migliaia di tifosi offrendo il meglio dello sport con competizioni come LaLiga, Bundesliga, Serie A, Premier League, UEFA Champions League, F1 e NBA, nonché diritti sportivi locali come ad esempio la Seri C e il volley nella loro offerta pay che a grande richiesta continua a imporsi sul mercato italiano .

Il lancio di Eleven 2.0 si concentrerà inizialmente sui mercati europei del gruppo come Belgio, Portogallo e Italia, e si estenderà poi su tutti gli altri.

Le piattaforme OTT e i canali social ufficiali di Eleven continueranno a rappresentare la strategia di comunicazione vincente con l’obiettivo di diventare la nuova hub globale digitale ed offrire una vasta gamma di nuovi contenuti sportivi ai fan di tutto il mondo.

Già a partire da agosto il Gruppo Eleven Sports in Belgio e Portogallo ospiterà le finali della Champions League a Lisbona.

Tra novità di Eleven per la prossima stagione è previsto il lancio di tre nuovi verticali:

ELEVEN WOMEN: spazio dedicato interamente allo sport femminile di

tutto il mondo. Tra le novità l’imminente annuncio di ELEVEN WOMEN che offrirà ai fan la trasmissione live della prima divisione femminile belga;

ELEVEN NEXT: spazio dedicato agli sport dei singoli mercati del gruppo.

Basato sul modello del mercato italiano con l’acquisizione dei diritti di Serie C e Volley nella loro offerta pay dove ELEVEN SPORTS si conferma anche per quest’anno il player esclusivo per la trasmissione live.

Un nuovo canale digitale trasmetterà inoltre contenuti innovativi legati al mondo virtuale degli e-sport. Ad oggi sono stati trasmessi da Eleven oltre 200 eventi di eSports che hanno permesso di intrattenere la propria fan base anche durante il blocco legato al periodo del Covid-19.

L’AD del Gruppo ELEVEN SPORTS Luis Vicente ha dichiarato: “Andrea Radrizzani founder del Gruppo e della neo promossa Leeds United ha permesso la nascita della realtà ELEVEN già nel 2015 con la consapevolezza di voler offrire a tutti fan provenienti dai diversi mercati la fruizione di contenuti sportivi nel modo più immediato, agile, flessibile e accessibile. Lo straordinario staff di oltre 400 persone sui diversi mercati ha permesso la realizzazione di questo ambizioso progetto creando una comunità globale di centinaia di migliaia di fan e vantando un portafoglio di diritti di livello internazionale e una serie di innovazioni della piattaforma che sta differenziando Eleven dai tanti competitor presenti sul mercato mondiale.

A proposito di ELEVEN SPORTS:

ELEVEN SPORTS è un provider pluri-premiato che offre ai fan in tutto il mondo il meglio dello sport in tutti i mercati in cui oggi è presente il brand: Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Italia, Polonia, Taiwan, Giappone, Myanmar.

Il Network di ELEVEN ha come obiettivo quello di garantire ai propri fan uno spettacolo da fruibile ovunque attraverso dispositivi mobili digitali.

ELEVEN l’offerta contenutistica Worldwide di Eleven comprende la UEFA Champions League, la Premier League, LaLiga, F1, NFL, NBA, ed tanto altro ancora. In Italia ELEVEN SPORTS trasmette in esclusiva importanti campionati a livello nazionale come la Serie C di calcio e la Superlega di Volley, ed è broadcaster ufficiale di alcune federazioni sportive come Federmoto, Federnuoto, Federazione Pallamano, Federazione Italiana Sport Rotellistici, Federbadminton e FIKBS.