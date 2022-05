Eleven Sports lancia l’offerta di contenuti VOD originali partendo dalla serie “Dunk League”

Sarà disponibile su Eleven Sports Italia Dunk League la serie di successo dedicata al basket e realizzata dalla società di produzione statunitense Team Whistle .

A seguito dell’acquisizione di Team Whistle, ELEVEN SPORTS amplia la propria offerta: partendo dall’Italia, non solo eventi live ma una nuova proposition di sport entertainment con contenuti VOD originali arricchiti da uno storytelling in grado di soddisfare tutti i tifosi e gli appassionati di sport.

L’obiettivo di ELEVEN oggi è investire anche su produzioni originali aggiungendo al palinsesto una nuova selezione di contenuti, che consenta agli utenti di avere accesso a un intrattenimento senza precedenti.

La prima serie disponibile su Elevensports.com è Dunk League, cult americano dedicato al basket. Prodotta da Team Whistle, è già un successo di pubblico negli Stati Uniti e ha generato oltre 130M di visualizzazioni finora. Ora lo show si prepara a conquistare il pubblico italiano. Alle grandi competizioni live come Eurolega, Eurocup e qualificazioni mondiali 2023 ELEVEN SPORTS dedica spazio nel proprio palinsesto a questa serie ricca di emozioni. Un mix perfetto di competizione e narrazione adrenalinica è al centro della scena quando i più grandi tra i cestisti del mondo scendono in campo per incoronare il Re della schiacciata. Gli appassionati di basket potranno stupirsi grazie a canestri mozzafiato e performance inimmaginabili.

Un contenuto perfetto per integrare l’offerta in diretta delle competizioni internazionali che settimanalmente ELEVEN trasmette, tra narrazione, racconto live e storytelling per arricchire sempre più l’engagement tra grandi talenti, squadre sportive e tifosi.

L’occasione per vedere all’opera i “dunkers” professionisti provenienti da tutto il mondo, riuniti eccezionalmente in un’unica serie per competere in una serie di sfide di schiacciate mai viste prima e spesso neanche mai immaginate. Una sfida in cui eccellere per forza, resistenza, creatività e volontà di vincere.

“L’unione con Whistle ci permette di operare su scala globale nella produzione e distribuzione di contenuti originali da integrare alla nostra offerta streaming”– Ha commentato Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports – “Vogliamo raccontare storie originali e inedite che possano soddisfare a pieno i nostri utenti aggiungendo un’incredibile e nuova opportunità di visione”.

“Dunk League è la competizione di schiacciate più emozionante del momento e siamo entusiasti che ELEVEN Italia stia diffondendo il nostro formato originale rendendolo disponibile a tutti i fan” – ha aggiunto Joe Caporoso, Presidente del Team Whistle – “Questo è solo l’inizio di come Whistle e ELEVEN stiano continuando a distribuire i nostri format a livello globale”.