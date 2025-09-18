Ecco la lista degli operatori del gioco interessati al mercato Italia.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite una determina firmata da Mario Lollobrigida, Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha pubblicato la lista degli operatori che si sono aggiudicati le nuove concessioni per l’esercizio e la raccolta del gioco online. Gli operatori sono 46, per un totale di 52 concessioni. Lo rende noto l’agenzia specializzata Agimeg guidata da Fabio Felici.

“Le concessioni – si legge nel documento – per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza, sono aggiudicate agli operatori, di seguito riportati in ordine alfabetico, per il numero di concessioni, rispettivamente, richieste ed aggiudicate

QUI la Determinazione integrale di aggiudicazione affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi.