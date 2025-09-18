Emporio Armani raddoppia: dopo la partnership tecnica arriva la collaborazione per la fornitura formalwear.

Emporio Armani firmerà le divise formali ufficiali che i giocatori, i componenti dello staff e i manager della SSC Napoli indosseranno fuori dal campo, per tutta la stagione calcistica 2025/26. La collaborazione quinquennale è partita il 17 settembre, in concomitanza con l’esordio europeo a Manchester, e accompagnerà i campioni d’Italia in viaggio e nelle occasioni formali in occasione di tutte le gare della stagione ufficiale (foto tratte dal sito dell’SSC Napoli).

Questa nuova collaborazione con Emporio Armani si aggiunge e completa la partnership già in corso con EA7, sponsor tecnico della squadra per il quinto anno consecutivo.

Il guardaroba Emporio Armani unisce comfort e stile, eleganza e dinamicità, facendo leva su un forte spirito di sintesi. Si compone di abiti, anche formali con cravatta, t-shirt e pullover dal taglio essenziale, pratico, e comprende anche zaini, beauty case e trolley. Il classico colore blu navy dei capi viene arricchito con patch in pelle e ricami che celebrano il colore azzurro della squadra. (fonte: SSC Napoli)