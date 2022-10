eBay partner del calcio Femminile in Italia

Un accordo triennale tra la Divisione di Calcio Femminile della Figc e eBay, ha sancito l’ingresso del colosso di marketplace nel calcio femminile in Italia.

Per la stagione calcistica 2022/2023, eBay diventa infatti Premium Partner del Campionato di Serie A Femminile TIM e delle due competizioni organizzate dalla Divisione, la Supercoppa Femminile e la Coppa Italia Femminile.

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a eBay nella grande famiglia della FIGC. È un onore per la Federazione e per il movimento calcistico femminile italiano avere come compagno di squadra un brand internazionale così riconosciuto e riconoscibile.

Con eBay diamo vita ad una partnership articolata, grazie anche al coinvolgimento dell’Assocalciatori, che genererà valore perché è stata costruita sui valori della condivisione, della determinazione, del fair play, della professionalità e della formazione. Tutte caratteristiche femminili, che stanno contaminando in positivo l’intero mondo del calcio”.

“Siamo orgogliosi di essere partner del primo campionato femminile di Serie A ufficialmente riconosciuto come professionistico – ha detto Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia– : rappresenta un passo decisivo nell’ambito dell’inclusione e dell’empowerment femminile, temi da sempre vicini a eBay.

I valori dimostrati dalle calciatrici dentro e fuori dal campo saranno valorizzati anche dall’eBay Values Award. Attraverso questo premio mensile vogliamo mettere in luce atteggiamenti che possano essere d’esempio per le nuove generazioni e allo stesso tempo offrire alle ragazze l’opportunità di arricchire la loro formazione”.