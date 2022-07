Dybala alla AS Roma: un brand vincente!

(di Domenico Gabriele) – Paulo Dybala (ex Juventus FC) alla AS Roma è senz’altro uno dei colpi più importanti di questo calciomercato estivo. Per la società giallorossa però potrebbe non essere solo un vantaggio a livello di qualità tecnica inserita in rosa, ma anche sotto l’aspetto economico; Si, perché la Joya è un’azienda da quasi 30 milioni di euro, tra Adidas, sponsor vari (gestiti da Carlos Novel), media e social. Dybala ha 65 milioni di follower di cui quasi 48 solo su Instagram, 3° giocatore della Serie A con più seguito dopo Pogba e Ibrahimovic.

È uno dei giocatori più conosciuti al mondo: Europa, Nord e Sud America, Asia e un anno fa il sito americano Sportspro ha diffuso il ranking di Zoomph, basato sull’attività social degli atleti più influenti e Dybala è risultato essere il calciatore più appetibile sul mercato al mondo, il 5° nella classifica generale dominata da Simone Biles, Naomi Osaka e Ashlyn Harris (fonte Gazzetta dello Sport). Ha un target molto ampio, piace ai ragazzini tra i 15 e i 18 anni ma anche alla fascia 18-25 e a quella ancora più alta tra i 25 e i 45.

Gli utenti che seguono Paulo provengono prevalentemente dall’Indonesia e dall’America Latina, Paesi dove la Roma è popolare ma non così tanto e spera con questo acquisto di poter ampliare notevolmente il proprio bacino di tifosi. Un potenziale ancora inesploso che, con le giuste mosse, può portare lo stesso Dybala a raggiungere le cifre dei big a livello mondiale (Messi e CR7 su tutti), con la Roma pronta ad approfittarne per accrescere, a sua volta, il valore del brand giallorosso su scala internazionale.

Il nuovo n°21 della squadra giallorossa è anche molto attivo nel sociale con la sua Fondazione Sonrisa: lanciata nel 2017, promuove iniziative benefiche nel settore dello sport, dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della promozione della cultura e dell’arte. Infine, Paulo ha aderito a Common Goal, il movimento di impatto sociale nel calcio globale: devolve a loro l’1% dello stipendio annuale. Lo faceva alla Juventus, lo farà anche alla Roma.