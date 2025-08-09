Luca Modric si “racconta” su Dazn

Questo sabato alle 16:00, il Milan di Allegri scenderà in campo a Dublino contro gli inglesi del Leeds United per continuare a testare la nuova formazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A Enilive. L’amichevole sarà visibile su DAZN. In occasione di questo appuntamento, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento sportivo, propone agli appassionati un’intervista esclusiva alla leggenda Luka Modrić, disponibile da ora in app. A 39 anni, con 6 Champions League e 7 campionati vinti tra Spagna e Croazia, il fuoriclasse croato si apre a DAZN raccontando emozioni, motivazioni e aspettative per questa nuova avventura in rossonero.

Con una carriera straordinaria alle spalle, Modrić svela i retroscena della sua scelta di vestire la maglia numero 14, omaggio a un altro grande del calcio, e ripercorre i primi passi che lo hanno portato a conquistare i suoi primi trofei in Italia. Tra ricordi di gioventù e nuove sfide, il centrocampista si racconta con sincerità, parlando anche dei compagni di squadra, delle aspettative per il futuro e dell’emozione di indossare finalmente il rossonero, un sogno coltivato fin da bambino.

Di seguito alcune delle dichiarazioni emerse durante l’intervista:

Sull’aver scelto il numero 14 in onore di Cruijff, che in un’amichevole indossò proprio il 14 del Milan: “Il mio primo numero è stato il 14, poi l’ho mantenuto anche al Tottenham e ho fatto bene lì. Ed è per questo che, essendo libero, ho voluto sceglierlo di nuovo. Cruijff è il simbolo di questo numero, il giocatore che ha dato importanza al 14 e lo ha reso speciale. È un piacere indossarlo.”

Sul primo trofeo vinto da bambino ad Alzano Lombardo e lo scambio di maglie con i ragazzi dell’Immacolata, organizzatori del torneo, durante una partita di Champions League: “Quando ho iniziato la mia carriera da giovane, a Zara, viaggiavamo spesso per partecipare ai tornei in Italia. Siamo stati a Genova, a Senigallia e anche ad Alzano. Abbiamo vinto il trofeo, sono stato premiato come miglior giocatore e ho conservato bellissimi ricordi di quel torneo. L’ultima volta che abbiamo giocato a Bergamo, loro sono venuti con la maglia dell’Immacolata e io ho dato loro la mia. È stato bello ricordare quel momento, perché quel torneo ha un significato speciale per me.”

Su Rafael Leao: “Leao per me, è un giocatore di livello mondiale e il Milan è contento di avere calciatori di questo calibro. Ci ho giocato contro alcune volte, sia a livello di club che di nazionale e lo capisci subito che tipo di calciatore è. Per me, lo ripeto, è senza dubbio un top player a livello mondiale.”

Su Carlo Ancelotti, che ha consultato prima di trasferirsi al Milan:“Ho parlato con Ancelotti prima della mia firma con i rossoneri e lui ha detto solo cose molto belle del Milan. Ovviamente le sapevo già prima: quando però uno come Carlo, che è stato un giocatore e un allenatore qui, te le dice, hai una percezione ancora più chiara del club e dell’ambiente.”

Sul Milan, un club dall’aura speciale: “Quando sono venuto a Casa Milan per firmare il contratto ho percepito subito che questo club è speciale. Si percepisce l’aura di grandezza che ha il club: ha vinto 7 Champions League, è secondo solo al Real Madrid. Questo la dice lunga. Qui tutto è a un livello altissimo: le persone che lavorano per la società, i tifosi, lo stadio…”

Sul derby con l’Inter e sul connazionale Sučić: “Non vedo l’ora di giocare il derby, queste sono le sfide più belle da vivere in campo. Guardavo spesso le partite tra Milan e Inter, mi piace tanto giocare questo tipo di match, e non vedo l’ora di farlo con la maglia rossonera. Sfiderò il mio connazionale Sučić? Sì, ci vedremo in campo. Ha un grande futuro davanti a sé. Ha già dimostrato di essere un ottimo giocatore, molto talentuoso, ha fatto molto bene sia con la nazionale che con la Dinamo Zagabria. Ora gli auguro il meglio. Ma non contro di noi!”

Sul vestire il rossonero, un sogno d’infanzia diventato realtà: “A quasi quarant’anni ho ancora sogni calcistici: ed è anche per questo che sono venuto qui. È un sogno d’infanzia. La foto di me bambino con la tuta del Milan è un gran bel ricordo, dimostra quanto il club fosse popolare, soprattutto in Croazia, a quel tempo. Io sono cresciuto guardando il vostro campionato e i rossoneri erano la mia squadra preferita in Italia. Zvonimir Boban giocava qui, era il mio idolo da bambino. Ora sono qui e, come ho detto, voglio vincere trofei con il Milan.”