Dreame Technology nuovo official partner dell’Inter campione d’Italia

Questa collaborazione consente a Dreame di ampliare la propria influenza in Europa e oltre, grazie all’ampia visibilità dell’Inter a livello internazionale per aumentare la propria brand awareness.

“Questa partnership con l’Inter è davvero entusiasmante per Dreame, poiché condividiamo con orgoglio lo spirito nerazzurro. Proprio come ammiriamo l’abilità senza pari della squadra, siamo determinati a portare lo stesso livello di eccellenza nella nostra tecnologia e siamo pronti a stabilire nuovi standard per superare i confini insieme” – ha dichiarato Sean Chan – General Manager of Dreame Technology South and West Europe. (fonte: FC Inter)