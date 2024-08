Nocta brand ideato dal rapper americano Drake è il nuovo sponsor tecnico del Venezia FC (Serie A)

Il Venezia FC, neo promosso quest’anno in Serie A, ha ufficializzato l’ingresso del brand “Nocta” (sub label di Nike, nda) come suo nuovo partner tecnico sportivo ufficiale.

Durante la partita di Coppa Italia dell’11 agosto, Il Venezia FC ha indossato un kit Nocta in edizione speciale per celebrare il lancio della partnership con il brand. La collezione completa, che comprenderà le maglie ufficiali della Prima Squadra maschile e femminile del Venezia FC e del settore giovanile del club, sarà svelata a partire dal 18 agosto in occasione della prima partita di Serie A del club.

“Siamo entusiasti di collaborare con il Venezia FC, una squadra che incarna la ricca storia e la vivace cultura di Venezia”, ha dichiarato Matte Babel, che lavora nel team di management di Drake (popolare rapper statunitense, nda) e supervisiona le numerose attività del rapper, tra cui Nocta. “Nocta è l’intersezione perfetta tra sport e cultura e non vediamo l’ora di collaborare con una squadra che sa spingersi ben oltre il campo da gioco”.

“Uno degli obiettivi del Venezia FC è quello di sfruttare la popolarità globale del calcio e di portare l’attenzione internazionale su una delle città culturalmente più significative del mondo”, ha dichiarato Fabrizia Monteleone, Brand Manager del Venezia FC. “Il Venezia FC si è sempre posto come ambasciatore della città di Venezia, e il rapporto del club con NOCTA rafforzerà la più ampia missione della società di celebrare il patrimonio culturale della città”.

A partire da questa stagione, il Venezia ha creato un nuovo comitato operativo per contribuire alla realizzazione della propria visione societario dentro e fuori dal campo: “Riteniamo di aver messo insieme tutti i tasselli per un successo duraturo e sostenibile per i prossimi 5-7 anni”, afferma Rob Hamwee, Presidente del Comitato Operativo del Venezia.

Brad Katsuyama, anch’egli membro del Comitato Operativo e comproprietario, aggiunge: “Sappiamo, da squadra neopromossa in Serie A, che ogni partita di questa stagione sarà una battaglia, ma siamo pronti alla sfida. Abbiamo tutte le carte in regola per costruire un club di alto livello: un programma calcistico di talento, tifosi appassionati, una struttura di allenamento di alto livello e un nuovo stadio in costruzione, oltre un gruppo di proprietari particolarmente coinvolti che stanno mettendo a disposizione la loro esperienza per sostenere la squadra”. (fonte: Venezia FC)



I nuovi prodotti di merchandising realizzati da Nocta per il Venezia FC saranno disponibili aall’interno dello shop dei lagunari a partire da metà settembre (con la possibilità di pre registrarsi a partire da questa settimana).