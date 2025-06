Oktagon Valle d’Aosta, sfide mondiali ad alta quota.

(di Alfredo Mastropasqua) – Il Courmayeur Sport Center ospiterà, sabato 7 giugno, quattro titoli mondiali, con il main fight Michieletto-Évora per la cintura ISKA (categoria -57kg).

Trenta fighter, tra i migliori della kickboxing e della muay thai, provenienti da nove diverse nazioni (ben 17 sono atleti italiani) si affronteranno, tra poche ore, sul ring di Courmayeur.

Si partirà con i sei incontri della lead card (dalle ore 17:00), per, poi, in un crescendo rossiniano (dalle 19:30), arrivare alle sfide della main card (nove match, in programma, tutti di alto livello tecnico). Il piatto forte, chiaramente, sono i quattro titoli mondiali ISKA (International Sport Kickboxing Association).

Main fight, a chiusura della serata, è l’incontro Martine Michieletto vs. Débora Évora (nella categoria di peso fino a 57 kg).

Sabato 7 giugno, infatti, la Valle d’Aosta ospiterà “OKTAGON”, trasformandosi, per una lunga serata/weekend, nel palcoscenico delle stelle mondiali di kickboxing e muay thai. Da sempre considerato il galà per eccellenza degli sport da combattimento, “Oktagon Valle d’Aosta” (rinominato, per l’occasione, grazie al supporto delle istituzioni locali: Comune di Courmayeur e Regione Autonoma della Valle d’Aosta) taglia, quest’anno, lo storico traguardo della 28ima edizione.

Ancora una volta la Valle d’Aosta si conferma “teatro” di eventi di sports-entertainment a forte vocazione promo-turistica. La Regione, infatti, vi investe, già da diversi anni, con ricadute positive sui territori coinvolti, e, grazie anche a questo evento, si conferma location ideale per l’organizzazione di format di sport entertainment finalizzati allo sviluppo del binomio sport-turismo.

Un weekend di eventi (se si considera anche il torneo amatoriale internazionale, denominato “Oktagon Talents”, che si disputerà il giorno successivo sempre a Courmayeur), che, per partecipazione e condivisione (anche e soprattutto in ambito mediatico), farà da traino alla promozione turistica di tutta la Valle d’Aosta.



Il Courmayeur Sport Center sarà il “cuore” della storica kermesse internazionale. Sul ring saliranno 30 atleti distribuiti in 15 match di due diverse specialità (kickboxing e muay thai). Quattro i titoli mondiali previsti dal promoter milanese Carlo Di Blasi (presidente di “Fight1”), per una fight card di altissimo livello tecnico.

L’evento, inoltre, prevede la messa in onda live di DAZN per la serata del 7 giugno e la presenza di marchi partner del calibro di Tuttosport (media partner), RTL 102.5, PRT Visual e Leone 1947 (da sempre al fianco del format Oktagon).



Courmayeur sarà al centro di questo evento, grazie al Local promoter Manuel Bethaz (allenatore della 32enne fighter valdostana Martine Michieletto), che ha coinvolto la Regione, l’assessore allo Sport della Regione Autonoma della Valle d’Aosta Giulio Grosjacques e il sindaco di Courmayeur Roberto Rota, nell’organizzazione della kermesse.

Il match clou della serata: Michieletto vs. Évora

La sfida per il titolo mondiale ISKA -57 kg di Martine Michieletto, campionessa in carica di kickboxing, sarà il main fight di “Oktagon Valle d’Aosta 2025”. Sull’onda, tra l’altro, del successo di alcune settimane fa, dove ha superato nettamente (3-0) la rivale tedesca Charly Glaser.



Nata ad Aosta (classe ’92), è la kickboxer italiana più forte degli ultimi anni. Tesserata per il “Fighting Club Valle d’Aosta”, è campionessa mondiale in carica nella categoria -57 kg (nelle specialità K-1 e Muay Thai per le sigle ISKA e WKU). Sotto contratto con la top promotion One Championship, ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali IFMA di Muay Thai nel 2018, dove è stata anche nominata miglior atleta del torneo. Con 69 match pro all’attivo (50 vittorie, di cui 5 KO, 14 sconfitte, 5 pareggi), è imbattuta nella kickboxing da sette anni ed è attualmente la numero 1 nel ranking mondiale femminile -57 kg di Beyondkickboxing.

Martine Michieletto, salirà, sul ring del Courmayeur Sport Center, per affrontare la già titolata campionessa mondiale WAKO Pro di kickboxing, Débora Évora (27enne kickboxer, originaria di Lisbona).

Ex atleta della promotion internazionale “Glory”, Évora è attualmente in forza al circuito internazionale “Senshi”, dove ha sconfitto la 24enne fighter olandese Montana Aerts. Lo scorso 8 maggio, poi, ha superato in casa (a Lisbona) la campionessa francese Lindsey Thomas.

Évora era prevista, originariamente, contro Martine Michieletto, ma essendo impegnata in un precedente match (proprio nel mese di maggio), gli organizzatori di Oktagon Valle d’Aosta avevano optato per la franco-marocchina Moussaddak (tra le migliori fighter del circuito ISKA), infortunatasi nelle ultime settimane.





La campionessa di Lisbona, presente nella top10 di Beyondkick.com (si posiziona all’ottavo posto), è un’ottima scelta, perché già pronta, avendo combattuto di recente, e quindi in forma perfetta. Oltre a ciò, con un mese di tempo, tra un match e l’altro, sarà perfettamente in grado di sostenere la sfida mondiale (nella categoria di peso -57kg), che la vedrà opposta a Martine Michieletto, con, in più, la spinta emozionale della recente vittoria in terra lusitana.

Nei “super massimi” si sfidano Faraoni-Istrate

Mondiale dal “profumo” nipponico, quello che si annuncia, sabato 7 giugno, in occasione di Oktagon Valle d’Aosta. Un terzo mondiale ISKA di kickboxing, dopo i due annunciati precedentemente: ovvero quello tra Martine Michieletto opposta alla lusitana Débora Évora e tra il torinese Christian Guiderdone atteso dal marocchino, naturalizzato italiano, Mustapha Haida.

È un mondiale pesi super massimi, ovvero oltre i 100kg di peso. Mattia Faraoni, 33enne campione iridato in carica (ISKA) -95 kg, affronterà Claudiu “The Grizzly” Istrate, 29enne fighter rumeno, anch’egli naturalizzato italiano, del famoso circuito giapponese K-1 WGP (vi ha combattuto più volte arrivando 2° nel massimo torneo, edizione 2023, tenutosi a Tokyo).



Per la prima volta, in Italia, viene messo in palio il titolo “super massimi”. Faraoni è attualmente il detentore del titolo ISKA fino 95 kg, mentre ora, in gioco, c’è il titolo vacante dei +100 kg, con il catchweight previsto contrattualmente fino a 108 kg.

Rematch mondiale per Guiderdone vs Haida

Dopo l’annuncio ufficiale del mondiale ISKA di kickboxing, tra la campionessa valdostana Martine Michieletto e la portoghese Débora Évora (nella categoria di peso fino a 57 kg), è diventato ufficiale un secondo importante titolo iridato. Si affronteranno, infatti, per la cintura ISKA (fino a 75kg di peso), il torinese Christian Guiderdone e il marocchino, naturalizzato italiano (vive e si allena a Firenze) Mustapha Haida. E’ uno degli incontri più attesi per le qualità tecniche dei due fighter. E’ un rematch dell’incontro, sempre per il titolo, tenutosi a Roma circa tre anni fa.



Nel novembre 2022, infatti, si erano affrontati, nella Capitale, due campioni mondiali in un catchweight di alto livello. Christian Guiderdone, neo campione del mondo ISKA di kickboxing (Fight Code Rules) fino a 75kg di peso, sfidò il campione mondiale ISKA (della categoria inferiore) Musta Haida. Dopo uno scontro, considerato “epico” dagli stessi addetti ai lavori, il verdetto premiò alla fine, di misura, Haida, ma le polemiche infiammarono per giorni i forum di fighting e i social media. Adesso l’evento di Courmayeur è l’occasione ideale per stabilire il primato in questa specifica categoria di peso.

Nel Mondiale Muay Thai sfida Gennuso-Staub

Un incontro di livello mondiale accenderà la scena della Muay Thai di “Oktagon Valle d’Aosta”. Nella categoria -57kg, il francese Ismail Staub e l’italiano Giuseppe Gennuso (originario di Rosolini in provincia di Siracusa) si affronteranno in un match destinato a lasciare il segno nella storia recente della disciplina.



Ismail Staub, classe 2005, è già un talento assoluto, con un palmarès impressionante (si presenta in Valle d’Aosta con già 42 match all’attivo). È stato 4 volte campione di Francia, una volta campione europeo e ha vinto il titolo del mondo ISKA di muay thai, proprio contro Gennuso nella sua Sicilia.

A soli 19 anni, Staub è considerato uno dei più brillanti prospekt della Muay Thai europea, capace di combinare aggressività, ritmo e una padronanza tecnica da veterano.

Di fronte a lui ci sarà il quasi 22enne Giuseppe Gennuso, che, recentemente, ha conquistato il titolo mondiale WKU, dimostrando una straordinaria determinazione e una tecnica impeccabile. Ha un ampio seguito per le combinazioni di colpi precisi e strategie chirurgiche, con le quali si è guadagnato rispetto e ammirazione da parte degli addetti ai lavori e degli appassionati.

Il match rappresenta un vero e proprio crocevia tra due stili e due storie: da un lato il talento emergente francese, costruito su una lunga carriera junior, dall’altro l’atleta siciliano, che ha saputo imporsi a livello mondiale con grinta e intelligenza tattica e che ha voglia di rivincita.

“Lead” e “Main Card” di altissimo livello

I primi sei match di Oktagon Valle d’Aosta riguardano esclusivamente la cosiddetta “lead card”, antipasto di assoluto valore (a partire dalle ore 17:00) in attesa dell’inizio della “main card” (dalle 19:30 a seguire all’interno sempre del Courmayeur Sport Center).

Antonio Mosca (ITA) affronterà Ouassim Touzi (MAR) nella kickboxing categoria di peso fino a 70kg. Alessandro Farina (ITA) nella cat. -63,5 kg (kickboxing) si troverà opposto a Aman Catalin (MDA). Nella cat. -58kg (kickboxing) derby italiano Pietro Bellini vs. Dennis Tardanico.

Alan Bolettieri (ITA) incontrerà nella cat. -60kg (muay thai) Mathis Tavares (SVI). Altro derby tricolore, sempre nella kickboxing, tra Cosimo Totaro e Gianbattista Joele Di Pietro nella cat. -70kg. Si proseguirà, nella muay thai, con Oscar Cambiaghi (ITA) pronto a salire sul ring (cat. -65kg) per affrontare Loik Rouge (SVI).

La “main card” partirà con un match tutto da seguire: Killian Emery (SVI) infatti sarà opposto nella cat. -75kg (kickboxing) ad Alessandro Farez (ITA), quest’ultimo proveniente da RiminiWellness dove ha partecipato al torneo SuperFighter by Leone 1947. Si proseguirà con il match (kickboxing) Nicolas Novati (ITA) vs Alik Canavy (FRA) nella cat. -69kg.

Nella muay thai (cat. -67kg) sfida ad alta intensità tra Ruben Sciortino (ITA) e Josuè Lepape (FRA). Giorgia Pieropan (ITA) affronterà, nella cat. -52kg (kickboxing), Marine Lievrouw (FRA).

Sfida Asia-Europa, nella muay thai, tra Tenuun Gantushig (MN) e Oussama Bouchiba (BEL), nella cat. -57kg. Quest’ultimo match apre la strada alla parte finale di Oktagon, con ben quattro titoli mondiali ISKA.

La sfida iridata ISKA (cat. -57kg) Michieletto vs. Évora sarà il match clou della serata (con la messa in onda live di Dazn).

Kickboxing, muay thai e divertimento per gli appassionati di combat sports



Durante il weekend di gare, gli atleti e i loro accompagnatori potranno partecipare a numerose iniziative, tra cui la cerimonia del peso di venerdì 6 giugno (allo SkyWay di Courmayeur), con un coffee break e la diretta del “face to face” dei fighters impegnati il giorno dopo sul ring di “Oktagon Valle d’Aosta”. In programma anche una serata nei locali di Courmayeur (post evento ci si trasferirà al “The Club by Shatush” nei pressi del Courmayeur Sport Center), puntando a creare un’atmosfera unica. In questo lungo weekend (7-8 giugno 2025), la Valle d’Aosta si trasformerà nel palcoscenico delle stelle della kickboxing mondiale.

Scheda sintetica evento

Nome evento: “Oktagon Valle d’Aosta”

Promoter: Carlo Di Blasi (ideatore del format “OKTAGON” e presidente FIGHT1)

n.edizione: 28

Prima edizione nella “storia” di Oktagon: 1996

Data: sabato 07 giugno 2025

Location: Courmayeur Sport Center

Discipline: Kickboxing e Muay thai

n. match: 15 (inclusi 4 titoli mondiali ISKA)

n.10 match di kickboxing (di cui 3 mondiali) e 5 di muay thai (di cui 1 mondiale)

n. atleti: 30 (di 9 diversi Paesi) – di cui 17 italiani

Inizio lead card (per un totale di 6 match): a partire dalle ore 17:00

Inizio main card (per un totale di 9 match): a partire dalle ore 19:30 (il main fight è la sfida iridata della kickboxer Martine Michieletto – tesserata “Fighting Club Valle d’Aosta” (allenata dal maestro Manuel Bethaz), campionessa mondiale ISKA in carica (nella categoria fino a 57kg) e attualmente n.1 del ranking internazionale di specialità.

Copertura televisiva (Italia/mondo): DAZN

titolo mondiale ISKA* kickboxing – categoria di peso: fino a 57 kg – Martine Michieletto (ITA) vs Débora Évora (POR)

Record Michieletto: 69 gare: 50 (v) – 14 (s) – 5 (p) – Record Évora: 24 gare: 16 (v) – 7 (s) – 1 (p).

2) titolo Mondiale ISKA kickboxing – categoria “super massimi” (oltre 100kg) – Mattia Faraoni (ITA) vs Claudiu Istrate (ROM/ITA)

Record Faraoni: 31 gare: 27 (v) – 4 (s); Record Istrate: 88 gare: 60 (v) – 23 (s) – 5 (p).

3) titolo Mondiale ISKA kickboxing – categoria di peso fino a 75kg – Christian Guiderdone (ITA) – Mustapha Haida (MAR/ITA)

Record Guiderdone: 43 gare: 32 (v) – 7 (s) – 4 (p); Record Haida: 66 gare: 53 (v) – 10 (s) – 3 (p)

4) titolo Mondiale ISKA muay thai – categoria di peso fino a 57 kg – Giuseppe Gennuso (ITA) – Ismail Staub (FRA)

Record Gennuso: 14 gare: 11 (v) – 3 (s); Record Staub: 42 gare: 39 (v) – 3 (s).

* ISKA (International Sport Kickboxing Association) è un’organizzazione internazionale che regola gli sport da combattimento, in particolare la kickboxing e il karatè sportivo. Fondata nel 1985, l’ISKA (con sede a Newberry in Florida/USA) ha svolto un ruolo importante nella regolamentazione degli incontri di kickboxing, stabilendo regole e standard per i combattimenti “pro”.