Marketing – I campioni del Ferencváros vestono Macron.

Il Ferencváros TC, che dallo scorso anno veste Macron e con il Macron Hero sul petto ha conquistato quest’anno il suo 36° titolo di Campione di Ungheria, il settimo consecutivo, ha presentato il nuovo Home Kit 2025/26 che i Fradi indosseranno nel corso della prossima stagione. Una divisa caratterizzata da un importante ritorno, ovvero quello delle strisce biancoverdi orizzontali anziché verticali. Una scelta che riporta alle divise indossate tra il 2017 e il 2019 e, ancor prima, negli ’90.

La nuova maglia Home 2025/26 del Ferencváros TC, a girocollo verde con dettagli in oro, ha le bande orizzontali biancoverdi più sottili rispetto a quanto avvenuto in passato, e presenti anche su spalle e maniche. L’utilizzo dell’innovativo tessuto Eco Piola, caratterizzato da morbidezza ed elasticità, aggiunge anche un deciso tocco rétro. Sul petto, a destra e in nero, il Macron Hero, mentre lo stemma del club ungherese è posto al centro. Entrambi sono composti da una patch ricamata e successivamente applicata a caldo sul kit, impreziosendo ulteriormente il kit.

Nel colletto esterno è stampata a caldo la bandiera ungherese, mentre sul fondo maglia posteriore è inserito un tape interno siliconato con la frase, ripetuta e intervallata dal logo del club, che recita FRADI VOLT, FRADI LESZ, MÍG A FÖLDÖN EMBER LESZ (Fradi era, Fradi sarà, finché ci saranno persone sulla terra), tratta dall’inno del Ferencváros TC.

L’etichetta nel backneck interno è personalizzata con i colori e il logo del club, la scritta dorata Zöld sasok magasan szárnyaljatok! (Aquile verdi, volate in alto!), frase anch’essa tratta dell’inno della squadra, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.