La PREMIER LEAGUE inglese è su Sky anche in streaming su NOW. Tutti a caccia dei detentori del titolo del ManCity di Guardiola

Domani il via alla stagione 2021/2022 del campionato di calcio più bello, appassionante e seguito al mondo

Chiusa la parentesi europei, in Inghilterra è ora tempo di tornare in campo per la Premier League, con la stagione 2021/2022 al via domani, in onda anche su Sky Sport e in streaming su NOW

Almeno 6 match live in onda per ogni turno, con diversi “Friday Night” e “Monday Night” e il tradizionale “Boxing Day” che caratterizza il periodo delle feste natalizie.

Per la prima giornata, Sky trasmetterà 6 partite, tutte in diretta, senza dimenticare gli studi pre e post partita affidati a Federica Lodi, in compagnia dei diversi ospiti che si alterneranno.

Tutti a caccia dei detentori del titolo del Manchester City di Pep Guardiola, che inizierà il campionato domenica subito con un big-match contro una delle avversarie più temibili per il titolo, il Tottenham. Club ambizioso quello londinese che, dopo la partenza per Roma di Mourinho, ha affidato la guida tecnica a un altro portoghese, Nuno Espirito Santo, arrivato dal Wolverhampton. Incontro in programma domenica alle 17.30, live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Oltre al Tottenham, tra le più agguerrite rivali dei “Citizens” ci sono i concittadini del Manchester United, il Chelsea campione d’Europa per club e vincitore ieri della Supercoppa Europea, il Liverpool di Klopp, l’Arsenal, desideroso di riscattare un campionato, quello precedente, alquanto deludente, e il Leicester dei miracoli che, dopo la conquista della passata FA Cup, ha iniziato la stagione alla grande vincendo anche il recente Community Shield, battendo proprio i campioni del City.

Lo spettacolo non mancherà di sicuro e ad aprire la Premier 2021/2022 spetterà domani alla sfida tra il neopromosso Brentford e l’Arsenal, anche questa in onda in 4K HDR. E non è tutto, perché in 4K verrà trasmesso anche un terzo incontro, quello di sabato tra il Manchester United e il Leeds di Marcelo Bielsa, formazione assolutamente da non sottovalutare.