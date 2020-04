Al via il primo torneo Waiting for eSerie A Tim – TimVision Players Challenge powered by PS4

Sabato 11 aprile alle pre 16 quattro calciatori della Serie A TIM si sfideranno in diretta streaming sul canale YouTube della eSerie A Tim e su TimVision in un quadrangolare tra Cagliari, Fiorentina, Sampdoria e Spal.

Lega Serie A e TimVision continuano il percorso di avvicinamento al mondo degli eSports e lanciano nuove sfide a colpi di joypad con il torneo “Waiting for eSerie A Tim – Timvision Players Challenge powered by PS4″, che si disputerà utilizzando in esclusiva PlayStation4 (PS4), console ufficiale delle competizioni eSports organizzate da Lega Serie A.