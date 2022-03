Lawp con Nio cocktails per l’ingresso negli Stati Uniti. Tra i soci l’ex campione azzurro Alex Del Piero

LAWP ha supportato NIO Cocktails nell’ambito dell’operazione finalizzata a consentire l’ingresso nel mercato retail degli Stati Uniti.

NIO Cocktails (Needs Ice Only), azienda italiana attiva nella miscelazione artigianale di cocktail ready-to-drink, ha fatto il suo ingresso nel mercato consumer degli Stati Uniti grazie alla definizione di una partnership con Edge Americas Online, società, co-fondata dall’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana (campione del Mondo nel 2006 in Germania) Alessandro Del Piero (nella foto in primo piano) e Jeffrey Whalen.

L’ingresso nel mercato statunitense si unisce alla presenza di NIO Cocktails in numerosi mercati internazionali tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, ma anche Svezia, Olanda, Svizzera, Norvegia, Grecia, nonché nei duty free dei principali aeroporti mondiali.

LAWP ha assistito NIO Cocktails nella predisposizione e negoziazione del contratto di licenza con Edge Americas Online, disciplinante l’utilizzo del marchio e della piattaforma di e-commerce negli Stati Uniti e l’avvio del primo negozio al dettaglio a Los Angeles.

LAWP, con i partner Maurizio Marullo, Paolo Giovannini, Claudio Todesco e Giorgio Vagnoni, assiste NIO Cocktails sin dal 2018, sia nell’ambito dell’ordinaria contrattualistica d’impresa, che nell’ambito di progetti speciali, operazioni straordinarie ed early stage investment, nonché per tutti i connessi profili di natura fiscale e contabile.

Nell’operazione in oggetto, Edge Americas Online è stata assistita dallo studio Pavesio e Associati with Negri Clementi, con il partner Carlo Peyron.