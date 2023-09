Dogecoin: Il Cane Da Salvataggio Giapponese Che è Diventato Il Volto Di Un Fenomeno Cript

Kabosu, una Shiba Inu adottata da una gentile insegnante di scuola materna vicino a Tokyo, è diventata famosa a livello internazionale come meme prima di ritrovarsi a fronteggiare uno sfidante fasullo di bitcoin la cui popolarità non è più uno scherzo

Per una criptovaluta originariamente concepita come uno scherzo, una satira contro bitcoin e tutta la folle corsa all’oro online dell’ultimo decennio, Dogecoin ha avuto un anno assolutamente straordinario.

Se chiedi a Musk, dirà che non c’è motivo per cui non possa diventare la futura valuta di Marte.

La moneta è stata lanciata il 6 dicembre 2013 dagli ingegneri software Billy Markus e Jackson Palmer, rispettivamente di IBM e Adobe, che hanno basato la loro parodia della criptomania sul meme dominante del momento: un cane Shiba Ibu in posa interrogativa davanti alla telecamera.

La fotografia aveva fatto il giro del mondo negli ultimi tre anni, facendo il giro del web e immaginando piacevolmente il monologo interiore dell’animale, espresso in annotazioni sgrammaticate del Comic Sans (“Wow such temp”), il suo volto talvolta sovrapposto in modo assurdo a oggetti inanimati come Twinkies, pile di Pringles o massi giganti.

Accelerato dalla popolarità del Tumblr Shiba Confessions iniziato nel giugno 2012, il meme sarebbe diventato così ampiamente noto che persino il deputato repubblicano per il Texas Steve Stockman lo stava usando per criticare il senatore statale del suo stesso partito John Cornyn perché non era sufficientemente di destra (“ Wow, sostieni i finanziamenti di Obamacare”) quando la moneta di Markus e Palmer è stata svelata.

Dogecoin riunirebbe rapidamente una comunità originariamente dedita alla raccolta fondi per scherzi, guadagnando abbastanza soldi per inviare una squadra di bob giamaicana alle Olimpiadi invernali di Sochi e per sponsorizzare il pilota della Nascar Josh Wise, oltre a finanziare iniziative più meritevoli come portare acqua alle popolazioni colpite dalla siccità. comunità del Kenia.

La storia del cane

Si è scoperto che la foto su cui tutto questo era incentrato era stata caricata per la prima volta il 23 febbraio 2010 dalla proprietaria del cane, l’insegnante di scuola materna giapponese Atsuko Sato, che otto mesi prima aveva aperto un blog per pubblicare aggiornamenti regolari sul suo animale domestico, battezzato Kabosu per il suo muso a forma dell’omonimo agrume tondo, che aveva adottato nel novembre 2008 dopo la chiusura dell’allevamento di cuccioli in cui era nato il cane.

Il suo blog, in cui compaiono anche i gatti della famiglia Azalea, Ginkgo e Onigir che oziano nel loro appartamento nella periferia di Tokyo, è ancora attivo fino ad oggi e rimane estremamente popolare.

Kabosu non è l’unico Shiba ad apparire nel meme. A volte, quando era necessario un tono più altezzoso, appariva la foto di un altro cane di nome Suki, elegante con un’accattivante sciarpa rosa e di proprietà del fotografo di San Francisco Jonathan Fleming.

Parlando a The Verge nel 2013, al culmine della popolarità del meme, Sato descrisse la sua reazione quando si rese conto per la prima volta di quanto fosse diventato popolare il suo fedele amico in Occidente.

“Sono rimasto sorpreso. Era molto strano vedere il suo viso lì. Era un Kabosu che non conoscevo”, ha detto.

Sono molto colpito dalle loro capacità e dal loro gusto. Intorno a me nessuno sa del meme del doge. Forse non capisco molto bene i meme, perché sto vivendo una vita analogica”.

Riguardo al motivo per cui Kabosu in particolare si è rivelato così attraente per la comunità online e le criptovalute, Sato ha suggerito che il suo animale domestico “è molto diverso dal tipico temperamento di Shiba. È molto gentile e calma; adora essere fotografata.