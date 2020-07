DL RILANCIO, VALENTE (M5S): SU SPONSORIZZAZIONI AUSPICO INTERVENTO DEL GOVERNO. PRESENTERO’ ODG 

“Il Decreto Rilancio arriva in Aula alla Camera dei Deputati. Al suo interno sono stati inseriti 55 miliardi di euro tra misure di sostegno e investimenti per il Paese. Con rammarico non ha trovato spazio il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni incluse, attraverso società sportive professionistiche e associazioni sportive dilettantistiche. Tema di cui mi sono fatto carico fin dal principio e continuerò a supportare. Purtroppo non si è riusciti a superare il parere contrario del Ministero dell’Economia e questo posso immaginare quanta preoccupazione crei nelle centinaia di società sportive che attendevano una risposta concreta a seguito dell’emergenza Covid-19.

Se è vero che nell’immediato si dovevano fornire risposte alle singole persone in difficoltà, anche assistenziali, ora più che mai bisogna pensare a misure strutturali nel mondo sportivo che, oltre a fornire solidità a chi porta avanti realtà importanti che promuovono le attività per i nostri giovani, potrebbero generare sul medio-lungo periodo investimenti e quindi maggior gettito per le casse dello Stato. Per questo, ho deciso di trasformare i miei emendamenti in ordini del giorno in modo da impegnare il Governo a trovare delle soluzioni nel primo provvedimento utile. Non possiamo permetterci di non intervenire in questo ambito”.

Lo rende noto Simone Valente (nella foto in primo piano), deputato del MoVimento 5 Stelle, tramite un post sul suo profilo facebook.