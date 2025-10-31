All newsAltri eventiAltri impiantiAltri SportAtletica LeggeraAziendeBrandDigital Media SportDiritti di immagineDiritti TelevisiviEconomia E PoliticaEventiIstituzione e AttualitàMarketingPartnersPubblicitàRunningSponsorshipSport BusinessSport City

Gli organizzatori della VeniceMarathon presentano i dati della 39ima edizione.

31 Ott 2025 Redazione
E’ tempo di analisi da parte degli organizzatori della Wizz Air Venicemarathon (2025). La manifestazione veneta è cresciuta dal punto di vista numerico, con il nuovo record assoluto di oltre 20.500 atleti iscritti provenienti da tutto il mondo (tra gli altri, 2400 dalla Francia e 1200 dalla Gran Bretagna) e sociale, con la raccolta fondi del Venicemarathon Charity Program che, ad oggi, ha già raggiunto la cifra di 144.235 euro.

Il tour delle Alì Family Run di Portogruaro, Chioggia, Dolo-Riviera del Brenta e Mestre, che si concluderà con la tappa di San Donà del Piave il 14 novembre, hanno coinvolto e coinvolgeranno oltre 15.000 persone. L‘Exposport Venicemarathon Village con i suoi espositori di qualità è stato visitato da oltre 48.000 persone.


Sono state prodotte da Joma 38.000 maglie destinate a tutti gli atleti iscritti alle tre distanze – 42K, 21K, 10K – ed al tour delle Alì Family Run.  Acqua San Benedetto ha fornito 156.000 bottigliette d’acqua Ecogreen, la linea di Acqua Minerale “CO2 Impatto Zero”. Ben 20.000 sono state le bottigliette e bottiglie Energade (sali minerali), mentre 37.000 le lattine di birra Bavaria Premium e di Bavaria 0.0% impiegate nei pacchi gara e nel ristoro finale. Alì ha offerto 21.000 sacchetti per il ristoro finale e 21.000 sacche porta indumenti personalizzate con i colori della bandiera italiana per distinguere le tre distanze. 

Dolci Palmisano ha fornito 39.000 confezioni di biscottiDole 29.000 banane e 20.000 aranceColdiretti Venezia 21.000 mele per il ristoro finale. Sono state distribuite 8.000 barrette energetiche e 8.000 gel ProAction per i ristori, 20.000 panetti croccanti I Bibanesi per il ristoro finale, 20.000 bustine Massigen Pronto Recupero Energia Plus Marco Viti e schiume frizzanti Dicloreum ICE per i pacchi gara, oltre ad un mix di cerotti Master-Aid footcare e Master-Aid Arnica Gel, flyer di Hyundai, Deporvillage e de Il Gazzettino.

credits photo @Venicemarathon2025

Per il trasporto delle sacche che gli atleti hanno consegnato alla partenza (per poi ritrovarle all’arrivo) sono stati impiegati 18 autotreni di Transport Service e 18 barche Trasporti Brussa. Per i mezzi usati dalla televisione e per gli allestimenti sono state usate 3 moto pontone della ditta Boscolo Bielo Ivano.
Per garantire la sicurezza degli atleti e chiudere strade ed incroci sono stati utilizzati 20 km di nastro segnaletico Joma, oltre 10.000 metri di transenne fornite e posizionate dall’azienda Pozzebon, e sono stati impegnati più di 2.500 volontari a presidio di incroci e ristori e, infine, 10 gli impianti audio e video messi a disposizione da Gac Service.

È stato emozionante il numerosissimo pubblico assiepato lungo il percorso, all’arrivo e la gara in televisione, con le tre spettacolari ore di diretta prodotte da Venicemarathon con il service Rodella 2000, trasmesse da RaiSport RaiPlay, con la regia di Pietro Sollecchia, il commento di Luca di Bella e Orlando Pizzolato che hanno avuto un altissimo indice di ascolto; una cartolina straordinaria di Venezia, del suo territorio e del coloratissimo popolo di runners. L’evento ha fatto il giro del mondo attraverso la diretta internazionale di Sports 5 Israel e di Espn in tutto il Sud America, gli highlights sono stati distribuiti da Eurovision alle 60 televisioni associate” ha dichiarato Lorenzo Cortesi Managing Director della Wizz Air Venicemarathon (2025).

Una immagine recente di Lorenzo Cortesi, Managing Director della Venice Marathon
