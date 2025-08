Diritti tv – La Lega basket apre il mercato delle piattaforme OTT. Al lavoro per il lancio di LBATV.

(di Alfredo Mastropasqua) – Nelle ultime ore l’Assemblea della LBA, dopo aver analizzato il progetto di distribuzione diretta delle sue gare, e, in conformità con quanto previsto dal decreto Melandri, ha deliberato, all’unanimità, di utilizzare i suoi diritti audiovisivi delle prossime stagioni distribuendoli direttamente e prevedendo la creazione di una piattaforma OTT a pagamento, denominata LBATV, nella quale saranno disponibili tutte le gare della Serie A e degli eventi di Lega (ovvero Supercoppa e Final Eight di Coppa Italia), oltre ad altri contenuti editoriali.

Una scelta, per certi versi obbligata, dopo l’uscita di DAZN dai diritti del basket e dopo la bocciatura dell’offerta di Discovery ritenuta, da molti presidenti, non adeguata sotto il profilo economico. Questo, di fatto, ha sbloccato l’opzione della nascita di una piattaforma OTT dove trasmettere tutte le gare del campionato e non solo. Secondo quanto riportato, da diversi media nazionali, l’offerta di Deltatre prevede un contributo economico pari a 2,4 milioni di euro nel primo anno di contratto (si sviluppa su cinque anni) e ulteriori 2,9 milioni a stagione per il quadriennio successivo.

Sotto il profilo tecnico la collaborazione con Deltatre introduce una tecnologia avanzata di video streaming ottimizzata per la trasmissione di contenuti cestistici, insieme alla compatibilità multi-dispositivo che include web, iOS, Android, Apple TV, Android TV e app per TV Samsung. La piattaforma sfrutta le analisi del pubblico collegatoi e dati di prima parte per offrire esperienze personalizzate, supportando la Lega Basket di Serie A (attualmente guidata dal neo presidente Maurizio Gherardini) in ogni fase: ovvero dallo sviluppo tecnologico, alla strategia editoriale, fino e alla commercializzazione sul mercato.

L’idea della creazione di LBATV, al momento, non ha infiammato però gli appassionati di pallacanestro anche perchè i primi rumour parlano di un abbonamento stagionale sotto i 100 euro (considerato dai più molto oneroso per un canale interamente “verticale”). Questo nuovo progetto apre però la strada, nel mondo dello sport tricolore, ai canali tv interni alle leghe. LBATV è la prima lega sportiva professionistica ad aver attività un progetto con queste caratteristiche.

Sul fronte interno l’idea del progetto LBATV ha soddisfatto (soprattutto sotto il profilo economico tutti i presidenti). Di seguito le dichiarazioni di Federico Casarin, Presidente dell’Umana Reyer, tra i più forti sostenitori del progetto in esame: “La creazione di LBA TV è una svolta importante per la pallacanestro italiana, una decisione che come Umana Reyer sosteniamo con grande convinzione. Rappresenta un progetto innovativo che guarda al futuro, mettendo al centro il movimento basket, i suoi tifosi e la necessità di rendere il nostro sport sempre più fruibile e spettacolare. La partnership con un leader globale nel settore OTT come Deltatre è una garanzia di qualità e dimostra l’ambizione della Lega…“.