Kickboxing – Glory conquista il mercato del Sol Levante.

(di Valerio Vulpis) – Il secondo round del torneo GLORY x RISE Last Featherweight Standing, svoltosi, nelle prime ore del 2 agosto, a Tokyo (Giappone), non ha deluso le aspettative degli appassionati di combat sports. Per la promotion internazionale (ma con base in Olanda) è stata anche una occasione importante per dare spazio e visibilità a tanti giovani talenti che nel futuro saranno coinvolti nel programma principale.

Altri quattro combattenti si sono guadagnati l’accesso al turno successivo, sia nel tabellone GLORY che in quello “RISE“, durante l’evento “GLORY 102: Last Featherweight Standing”, con ogni incontro che ha regalato momenti da highlight o knockout spettacolari.

Sul fronte GLORY, Denis Wosik (41-9-1, 9 KO) ha messo costantemente pressione al veterano thailandese Suarek (107-41-11, 39 KO) ottenendo una vittoria per decisione unanime, mentre il debuttante Achraf Aasila (54-13, 13 KO) ha mandato al tappeto Lounis Saing (19-5-1, 12 KO) con un perfetto calcio girato all’indietro, conquistando così la vittoria ai punti.

Per la parte “RISE” del torneo, il giapponese Yutaro Asahi (18-10, 5 KO) ha ottenuto un devastante KO contro lo spagnolo Eduardo Catalin (17-4-1, 7 KO), mentre il promettente Yura Kono (16-1, 8 KO) ha fermato il cinese Dexiang Kong (35-11, 25 KO) al primo round.

Nel main event, Shiro Matsumoto (54-17-4, 18 KO) ha difeso il suo titolo RISE nei supergallo con una vittoria nettamente a senso unico sullo sfidante Masahi Kumura (24-8, 12 KO). Nel co-main event, l’australiano Chadd Collins (65-18-2, 32 KO) ha ottenuto una vittoria di misura per split decision su Kento Haraguchi (27-6-1, 14 KO).

Nel resto della serata, la stella nascente Ryujin Nasukawa (15-2, 7 KO) ha proseguito la sua scalata con una vittoria su Jin Mandokoro (21-13, 7 KO), mentre Taiju Shiratori (32-11-1, 13 KO) ha fermato il veterano britannico Andy Turland (21-8, 8 KO) con colpi al corpo già nel primo round.

Il prossimo evento nel calendario GLORY sarà “GLORY 103: Last Heavyweight Standing” il 23 agosto (sempre alla Rotterdam Ahoy Arena), dove il beniamino di casa, l’olandese Levi Rigters (19-3, 9 KO) affronterà il temibile fighter marocchino Jamal Ben Saddik (38-10, 29 KO) in un grande scontro tra pesi massimi, trasmesso in diretta su DAZN (anche sul territorio italiano). Rigters è un ex campione dei pesi massimi Enfusion e vincitore del torneo dei pesi massimi Glory 76 nel 2020 (molto amato dal pubblico per il suo stile di combattimento pulito). Sempre nella stessa data è previsto, nel sotto clou, il ritorno di Yuri Farcas, nato in Romania ma naturalizzato italiano. Dopo una esperienza molto breve in One Championship (e con due incontri ad Oktagon in Italia) ha scelto di investire sul torneo Glory, dove attualmente combattono i migliori specialisti della kickboxing. Per Farcas, che attende di conoscere l’avversario sul ring, è una ottima opportunità per migliorare il proprio score record, che vede in questo momento il rumeno ancora in territorio positivo, ma con due sconfitte dure sia in occasione del debutto a Glory 99 (sempre a Rotterdam), sia ad Oktagon Roma (lo scorso 29 giugno) al Palazzetto dello Sport.

GLORY 102 x RISE: Last Featherweight Standing – Risultati

Main Event

Titolo RISE Pesi Gallo

Shiro Matsumoto (54-17-4, 18 KO) ha sconfitto Masahi Kumura (24-8, 12 KO) per decisione unanime.

Co-Main Event

Titolo RISE Pesi Superleggeri

Chadd Collins (65-18-2, 32 KO) ha sconfitto Kento Haraguchi (27-6-1, 14 KO) per split decision.

RISE Pesi Supermosca

Ryujin Nasukawa (15-2, 7 KO) ha sconfitto Jin Mandokoro (21-13, 7 KO) per decisione unanime.

RISE Pesi Superleggeri

Taiju Shiratori (32-11-1, 13 KO) ha sconfitto Andy Turland (21-8, 8 KO) per KO al primo round (1:53).

Last Featherweight Standing – Torneo

GLORY

Denis Wosik (41-9-1, 9 KO) ha sconfitto Suarek (107-41-11, 39 KO) per decisione unanime.

RISE

Yutaro Asahi (18-10, 5 KO) ha sconfitto Eduardo Catalin (17-4-1, 7 KO) per KO al terzo round (2:28).

GLORY

Achraf Aasila (54-13, 13 KO) ha sconfitto Lounis Saing (19-5-1, 12 KO) per decisione unanime.

RISE

Yura Kono (16-1, 8 KO) ha sconfitto Dexiang Kong (35-11, 25 KO) per KO al primo round (1:33).