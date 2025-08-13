Oktagon MMA #74 – Szabová vince il titolo, confermati i semifinalisti del Tipsport Gamechanger da 1 milione di euro.

L’evento europeo di MMA dell’estate, OKTAGON 74, si è svolto sabato scorso, 9 agosto, nella location all’aperto di Štvanice, Praga. Nel main event, Lucia Szabová (10-0) è rimasta imbattuta e ha conquistato il titolo dei pesi gallo battendo Cecilie Bolander (4-2) per TKO al primo round. La “Silent Killer” ha portato rapidamente a terra la norvegese, imponendo la sua superiorità fisica fino alla fine con una raffica di colpi.

Nella Champions League europea di MMA, l’attuale campione dei pesi medi, Kerim Engizek (23-4), ha prolungato la sua imbattibilità undicennale, sconfiggendo Mick Stanton (14-9) per TKO nel primo round del co-main event. Dopo alcuni scambi di grappling, l’atleta turco ha preso il controllo e ha colpito con potenza fino all’intervento dell’arbitro. Engizek si è confermato dominante, ribadendo di essere l’uomo da battere nella divisione dei pesi medi.

Lucia Szabová ha conquistato il titolo dei pesi gallo OKTAGON

Nel torneo Tipsport Gamechanger, Dominik Humburger (11-2) ha mandato il pubblico di casa in delirio con un KO su Mark Hulme (13-4) nel secondo round. Hulme aveva iniziato meglio, ma Humburger ha ribaltato la situazione con colpi potenti e un devastante gomito che ha chiuso il match. Ora lo attende una semifinale esplosiva contro Engizek, prevista per fine anno a Bratislava.

Negli altri quarti di finale del torneo, Krzysztof Jotko (27-6, 1NC) ha travolto Marek Mazúch (9-4) avanzando alle semifinali, e Hojat Khajevand (10-4) ha sorpreso Piotr Wawrzyniak (14-7) con una vittoria ai punti. Kamil Oniszczuk (11-5) ha battuto David Zawada (19-12) nel match di riserva, rendendosi eleggibile per la prossima votazione dei fan e un possibile rientro nel torneo.

Nel resto della card, Radek Roušal (5-2) ha ottenuto una vittoria per TKO su Adrian Hamerski (4-2) nei pesi piuma, e Daniel Ligocki (5-1) ha confermato di essere una stella nascente con un altro KO, stavolta su Andre Langen (3-3, 1NC) in un match catchweight da 87kg. La pluricampionessa mondiale di Muay Thai, Niamh Kinehan (1-0), ha invece avuto un debutto professionale vincente nei pesi gallo. Kerim Engizek ha fermato Mick Stanton nel primo round. (nella foto sotto un momento di Oktagon MMA – courtesy photo @OktagonMMA #74)

Risultati di OKTAGON 74

Main Card

Main Event – Titolo Pesi Gallo

Lucia Szabová (10-0) ha sconfitto Cecilie Bolander (4-2) per TKO (pugni e gomitate) a 3:11 del primo round – Cintura conquistata

Co-Main Event – Quarti di Finale Tipsport Gamechanger

Kerim Engizek (23-4) ha sconfitto Mick Stanton (14-9) per TKO (pugni) a 3:03 del primo round – Avanza alle semifinali

Quarti di Finale Tipsport Gamechanger

Dominik Humburger (11-2) ha sconfitto Mark Hulme (13-4) per KO (gomito) a 2:59 del secondo round – Avanza alle semifinali

Quarti di Finale Tipsport Gamechanger

Krzysztof Jotko (27-6, 1NC) ha sconfitto Marek Mazúch (9-4) per TKO (pugni e gomitate) a 4:36 del secondo round – Avanza alle semifinali

Quarti di Finale Tipsport Gamechanger

Hojat Khajevand (10-4) ha sconfitto Piotr Wawrzyniak (14-7) per decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) – Avanza alle semifinali

Preliminary Card

Pesi Piuma

Radek Roušal (5-2) ha sconfitto Adrian Hamerski (4-2) per TKO (pugni) a 1:09 del secondo round

Match di Riserva – Tipsport Gamechanger

Kamil Oniszczuk (11-5) ha sconfitto David Zawada (19-12) per decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Catchweight (87kg)

Daniel Ligocki (5-1) ha sconfitto Andre Langen (3-3, 1NC) per KO (ginocchiate e pugni) a 2:00 del primo round

Catchweight (69kg)

Vojtěch Khol (3-0) ha sconfitto Raphael Federico (5-2) per sottomissione (ghigliottina) a 1:11 del terzo round

Pesi Gallo

Niamh Kinehan (1-0) ha sconfitto Michaela Hlaváčiková (0-1) per decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28)