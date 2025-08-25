Digitale – LNP pronta a lanciare la nuova piattaforma “targata” Deltatre.

Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato la nuova partnership con Deltatre, “𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐎𝐓𝐓 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫” per il quinquennio 2025/2030.

L’accordo segna l’avvio di una collaborazione con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi su una rinnovata piattaforma “𝐋𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐬𝐬”.

«Negli ultimi mesi abbiamo cercato un nuovo partner che ci permettesse di fare un ulteriore passo in avanti in termini di qualità, per rendere il canale LNP ancora più accessibile e ricco di contenuti».

– Francesco Maiorana, Presidente Lega Nazionale Pallacanestro.

«Attraverso questa partnership con LNP, puntiamo a migliorare l’esperienza digitale dei tifosi delle squadre di Serie A2 e Serie B Nazionale e favorire lo sviluppo del movimento cestistico italiano».

– Andrea Marini, CEO di Deltatre.

La nuova piattaforma è già 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞. Per abbonarsi (con uno sconto del 10% entro e non oltre il 31 agosto) è sufficiente cliccare questo link: https://lnkd.in/dH76TBr