Didier Drogba patron di un team E1 (mondiale dei motoscafi elettrici)

Didier Drogba diventa proprietario di una squadra di “E1”, il primo campionato mondiale di motoscafi completamente elettrici. Uno dei più grandi nomi del calcio mondiale degli ultimi vent’anni, e la sua compagna Gabrielle LeMaire diventeranno nuovi proprietari di squadre nel campionato mondiale UIM E1.

L’attaccante della Costa d’Avorio, che ha vinto quattro titoli di Premier League, quattro FA Cup e la UEFA Champions League con il Chelsea tra il 2004 e il 2015, iscriverà la propria squadra, denominata Team Drogba, sotto la colorata bandiera della Costa d’Avorio, nella stagione inaugurale del primo campionato mondiale di imbarcazioni da corsa completamente elettriche, che prenderà il via nel corso dell’anno.

Drogba è il capocannoniere di tutti i tempi della Costa d’Avorio con 65 gol in 104 presenze. Ha partecipato a tre Coppe del Mondo (2006, 2010 e 2014) e a due Coppe d’Africa (2006 e 2012).

Didier Drogba ha dichiarato: “Sport e sostenibilità insieme, è una combinazione vincente…L’inquinamento ha causato la distruzione e la perdita di habitat costieri in tutto il mondo. Il degrado dei nostri ecosistemi sottomarini rappresenta una seria minaccia per la vita marina e per i mezzi di sussistenza delle comunità costiere. Vogliamo quindi avere un impatto positivo accelerando lo sviluppo di tecnologie pulite e ispirando il cambiamento.”.

La leadership di Drogba nella tutela dell’ambiente e nella promozione della sostenibilità è in linea con l’ambizione del programma Blue Impact di E1 Series di ripristinare su larga scala gli ecosistemi marini nei litorali delle città in cui gareggia. Il programma E1 Blue Impact sarà guidato da Carlos Duarte, Chief Scientist di E1 e uno dei migliori biologi marini del mondo.

Alejandro Agag, cofondatore e presidente di E1, ha affermato: “Didier Drogba e Gabrielle LeMaire sono una squadra formidabile e insieme incarnano tutto ciò che il Campionato E1 rappresenta. Intensi concorrenti e promotori di cambiamenti sul campo sportivo e nel mondo degli affari, sono altrettanto appassionati agli oceani del mondo e alla costruzione di un pianeta più sostenibile. Porteranno in acqua colore, energia e azione. La formazione delle squadre si fa sempre più entusiasmante: Didier e Gabrielle si uniscono a Checo e Rafa. Si parte!”.

Rodi Basso, cofondatore e CEO di E1, ha ribadito: “Questo team è davvero entusiasmante per la Serie E1, in quanto unisce diversità, inclusione e sostenibilità con la voglia di competere e vincere. Si tratta di un duo dinamico che dimostra quanto sia importante avere pari rappresentanza e opportunità per uomini e donne nel motorsport, dalla sala riunioni alla cabina di pilotaggio. Il loro impegno per la salute degli oceani e per i cambiamenti tecnologici contribuirà a portare il messaggio dell’E1 sempre più lontano. È emozionante vedere la flotta prendere forma e ci sono altri grandi annunci in arrivo”.