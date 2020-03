Di Paola (FISE) chiede l’intervento del ministro dello sport a supporto della filiera del cavallo

Con una lettera inviata ieri al Ministro delle Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora e al Presidente del Coni, Giovani Malagò, il Presidente della FISE Marco Di Paola ha manifestato la necessità di interventi economici per il sostegno dei circoli ippici affiliati e aggregati alla Federazione Italiana Sport Equestri.

Il Presidente federale ha voluto ricordare che la FISE è una Federazione atipica nel panorama dello sport, grazie alla presenza dell’atleta cavallo, oltre che di cavalieri e amazzoni.

Con la sospensione del mondo dello sport, a causa dell’emergenza COVID-19, – si legge nella nota – i centri ippici stanno andando incontro a dei costi fissi imprescindibili, come quelli per l’acquisto di profende, mangimi, fieno, trucioli, paglia, le cure veterinarie etc, tutti prodotti necessari per l’accudimento di cavalli e pony.

Di Paola ha posto l’accento sul gravissimo stato di sofferenza dei centri del territorio nazionale, che devono naturalmente provvedere al benessere e al governo quotidiano dei cavalli impiegati per la scuola di equitazione o per la riabilitazione equestre e in un momento di stop il sistema rischia di collassare.

Quattro le richieste formulate dalla Federazione come: un sostegno economico per i circoli che gestiscono una Scuola di Equitazione; l’esenzione temporanea dell’Iva su profende, mangimi, fieno, trucioli, prodotti veterinari etc; l’agevolazione relativa al versamento di contributi previdenziali per le Asd e l’accesso a un’erogazione rapida di un prestito senza interessi o garanzie attraverso il Credito Sportivo. (fonte: FISE)

(nella foto archivio: Il Ministro, Vincenzo Spadafora insieme al Presidente Fise, Marco Di Paola)