L’ INAUGURAZIONE DELL’ALLEGIANT STADIUM DI LAS VEGAS CONFERMATA PER L’ESTATE 

(di Marco Casalone) – Proseguono i lavori di costruzione dell’Allegiant Stadium di Las Vegas, nuova arena da 65.000 spettatori della città del Nevada e prossima casa della franchigia NFL (National Football League) dei Las Vegas Raiders (ex Oakland e Los Angeles Raiders).

Stando a quanto riportato dal quotidiano locale “Las Vegas Review-Journal” è iniziata da pochi giorni la posa dei pannelli in ETFE (acronimo di Etilene-Tetrafluoro Etilene, una plastica di nuova concezione che può raggiungere fino al 95% di trasparenza) sul tetto della struttura, un’operazione complessa e che dovrebbe vedere la sua conclusione soltanto nel mese di maggio.

E’ stato inoltre installato il logo societario della Allegiant, compagnia di viaggi con sede nella stessa Sin City e dallo scorso mese di agosto naming sponsor dello stadio, grazie ad un’offerta di circa 25 milioni di dollari annui.

Sono state dunque messe a tacere alcune voci che riportavano di forti ritardi nell’avanzamento dei lavori dovuti ad un problema di fissaggio del tetto, un contrattempo riscontratosi verso la fine dello scorso anno ma che secondo il direttore operativo di Las Vegas Stadium Authority Don Webb ha solamente provocato la rottura di alcuni elementi secondari senza aver mai compromesso l’intera struttura.

Anche l’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 non dovrebbe (almeno per il momento) influire sulla data di consegna dell’opera, fissata per il prossimo 31 luglio: lo Stadium Authority Board (che ha comunque precauzionalmente annullato la riunione del 19 marzo) ha infatti rilasciato una nota nella quale pur dicendosi “consapevole della crisi sanitaria in corso, non ci sono motivi per ritenere che la pandemia possa far slittare la conclusione dei lavori”.

Come ulteriore conferma, è stato ufficializzato, nei giorni scors,i il primo grande evento che l’Allegiant Stadium ospiterà il prossimo 22 agosto: il concerto del popolarissimo cantante country Garth Brooks, i cui biglietti sono stati esauriti in poco più di un’ora.

Oltre ai già citati Riders, dalla prossima stagione sportiva lo stadio ospiterà anche gli incontri casalinghi della squadra di football della University of Nevada ed il tradizionale Las Vegas Bowl (il match annuale tra i vincitori della Mountain West Conference e quelli della Pac-12 Conference, due tra le maggiori leghe giovanili di football).