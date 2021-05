Su Sky l’edizione 2021 della “WANDA DIAMOND LEAGUE”

Dopo aver trasmesso l’edizione del 2020, lo spettacolo della Wanda Diamond League torna su Sky anche per il 2021 e va ad aggiungersi al World Athletics Continental Tour Gold.

Grazie all’accordo negoziato con IMG, si rinnova su Sky il grande appuntamento a tappe con i campioni dell’atletica leggera, impegnati nella manifestazione più importante a livello mondiale organizzata dalla World Athletics. I vari meeting avranno infatti come protagonisti tutti i maggiori campioni del più importante tra gli sport olimpici e tra questi anche le stelle azzurre: da Marcell Jacobs a Gianmarco Tamberi, da Larissa Iapichino a Filippo Tortu.

Per sottolineare il valore tecnico della “Wanda Diamond League” è sufficiente qualche dato: 7 degli attuali primati del mondo sono stati conseguiti nelle tappe del circuito e in media a ogni meeting sono presenti 30 atleti che hanno conquistato medaglie alle Olimpiadi o ai Mondiali.

Sky trasmetterà 13 delle 14 tappe previste, tra Europa, Stati Uniti e Asia, con il commento tecnico di Stefano Baldini.

Il via è fissato per domenica 23 maggio, quando le stelle dell’atletica mondiale scenderanno in pista in Inghilterra, a Gateshead, per il primo meeting della stagione, live su Sky Sport Collection e in streaming su NOW dalle ore 18. La conclusione a Zurigo, in Svizzera, l’8 e il 9 settembre.

Con la Wanda Diamond League, oltre al World Athletics Continental Tour Gold, i due circuiti internazionali di atletica leggera più importanti e prestigiosi a livello mondiale, si amplia e si rafforza l’offerta di atletica leggera di Sky. Nella stagione olimpica Sky trasmetterà infatti tutti i 26 principali meeting del calendario internazionale.