Deloitte firma un accordo decennale con il CIO e diventa sponsor olimpico

(di Emanuele de Laugier) – Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato che Deloitte entrerà a far parte del suo programma di sponsorizzazione, “The Olympic Partner” (TOP), dopo aver firmato un contratto decennale. Questo significa che la società di servizi di consulenza sarà un partner di livello globale per le Olimpiadi e le Paralmpiadi di Parigi 2024, Milano-Cortina 2026, Los Angeles 2028, Brisbane 2032 ed i Giochi invernali del 2030, la cui nazione ospitante deve essere ancora annunciata.

Come parte dell’accordo, “un team globale” di Deloitte fornirà consulenze di gestione aziendale per supportare il CIO nella sua trasformazione digitale, con aree di interesse che includeranno la personalizzazione dell’esperienza dei fan ed il miglioramento dei servizi.

La coppia prevede anche di implementare programmi su iniziative come il supporto alla carriera ed alla salute mentale degli atleti, la diversità, l’equità, l’inclusione, la sostenibilità e la riduzione dell’impronta di carbonio delle Olimpiadi. Questi progetti sosterranno il progresso degli obiettivi dell’Agenda Olimpica 2020+5 del Comitato Olimpico Internazionale.

Nel mondo dello sport, oltre alla firma del contratto con il CIO, Deloitte è anche sponsor delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e ha collaborato con i Comitati Olimpici Nazionali di Canada, Germania, Irlanda, Polonia e Stati Uniti.

Jiri Kejval, presidente della commissione per il marketing del CIO, ha dichiarato: “La collaborazione di Deloitte con il Movimento Olimpico è un chiaro esempio di come il programma dei partner olimpici di livello mondiale continui ad attrarre i nomi più rinomati del mondo degli affari”.

Deloitte è la prima azienda ad aderire al programma TOP da quando il CIO ha stretto un accordo congiunto di 12 anni con Coca-Cola, sponsor olimpico di lunga data, e con Mengniu, produttore cinese di prodotti lattiero-caseari, del valore di 3 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Gli altri membri del programma TOP sono: Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Intel, Omega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, Toyota e Visa.