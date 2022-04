La nuova piattaforma OTT della FIFA trasmetterà gratuitamente 40mila partite in diretta all’anno

(di Emanuele de Laugier) – La FIFA, il massimo organo calcistico mondiale, ha annunciato il lancio della propria piattaforma over-the-top (OTT) che mostrerà partite in diretta, feed sui dati dei match e contenuti originali (lungometraggi, documentari e serie episodiche su alcune delle più grandi star del calcio), così come potrà essere utilizzata per l’e-commerce e per divertirsi con dei giochi interattivi.

Il servizio FIFA+ sarà disponibile inizialmente con una lista di 1.400 partite in diretta al mese, ma, entro la fine del 2022, il massimo organo calcistico mondiale ha affermato che offrirà 40mila match live all’anno. Di questa cifra, 11.000 saranno partite di calcio femminile, con la copertura di alcuni dei massimi campionati europei che verranno offerti in mercati selezionati. La FIFA potrà anche utilizzare il sistema di “geoblocking” per limitare la trasmissione della partite disponibili sulla piattaforma OTT in alcuni territori specifici.

Inoltre, il massimo organo calcistico mondiale ha affermato che FIFA+ includerà una serie di competizioni maschili, femminili e giovanili precedentemente non trasmesse nel mondo.

Inizialmente il servizio sarà offerto gratuitamente e Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha affermato che la nuova piattaforma OTT fa parte del processo di democratizzazione del calcio.

“FIFA+ rappresenta il prossimo passo nella nostra visione per rendere il calcio veramente globale ed inclusivo e sostiene la missione principale della FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale”, ha dichiarato Infantino.

Tuttavia il massimo organo calcistico mondiale ha lasciato aperta la possibilità di cambiare le modalità di abbonamento in futuro.

“Non esiste un piano per addebitare un canone per il servizio, ma questo non significa dire che non ci potremo evolvere nel tempo se ci sarà una proposta di valore che ci consentirà di addebitare un abbonamento nel caso dell’inserimento di diritti premium o dell’adottamento di altri tipi di modelli”, ha detto ai giornalisti Charlotte Burr, direttrice della strategia della FIFA. “Ma ci sarà sempre un’esperienza gratuita su FIFA+”.

Entro l’inizio della Coppa del Mondo in Qatar del 2022, la piattaforma OTT ospiterà tutte le partite registrate dei Mondiali maschili e femminili, per un totale di oltre 2.000 ore di contenuti di archivio in una varietà di formati diversi.

FIFA+ sarà disponibile fin da subito su tutti i browser, su ogni dispositivo mobile e, nei prossimi mesi, potrà essere collegato anche alle SmartTV. La piattaforma sarà offerta in inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo prima che altre sei lingue vengano rese disponibili a giugno.