DAZN SI ASSICURA I DIRITTI IN ITALIA PER LA UEFA EUROPA LEAGUE

Con Sky dunque fuori dai giochi, il contratto di DAZN copre i diritti di streaming per tutte le partite dell’Europa League e dell’Uefa Conference League, dalla fase a gironi fino alla finale.

Sky Italia aveva precedentemente concordato un accordo per le stesse competizioni, con DAZN che, però, sarà ora co-broadcaster con l’operatore di pay-tv fino al 2024.

si è assicurato un accordo per i diritti italiani delle competizioni calcistiche continentali per clubUefa Europa League e Uefa Europa Conference League.

L’aggiuntaqueste competizioni calcistiche rafforza l’offertaDAZN in Italia, dove sta pagando 2,5 miliardieuro (2,95 miliardidollari) per essere il principale partnertrasmissione nazionale della massima serieSerie A per le prossime tre stagioni. L’offertaDAZN, inoltre, include anche la Serie B, La Liga, e la UEFA Women’s Champions League.

Tuttavia, il nuovo portfolio calcistico di DAZN ha visto aumentare la sua quota di abbonamento mensile in Italia da € 9,99 a € 29,99 al mese.

L’aumento della spesa per i diritti italiani di DAZN è in parte finanziato da TIM, l’azienda italiana di telecomunicazioni, che paga 340 milioni di euro (413 milioni di dollari) all’anno per la distribuzione di contenuti, oltre a fornire supporto tecnico.