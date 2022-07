Dazn riparte con la programmazione estiva e nuovi format

In attesa del fischio d’inizio della nuova stagione di campionato di Serie A TIM, DAZN arricchisce la propria offerta estiva di contenuti live e on demand con appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati di calcio.

A partire dal 12 luglio, arriveranno in esclusiva sulla piattaforma sportiva di streaming le amichevoli di alcuni dei club più importanti italiani con Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria e di squadre internazionali, i prestigiosi match del Soccer Champions Tour con Juventus, Barcellona, Real Madrid, Club America e Deportivo Guadalajara, nonché le partite del torneo estivo Florida Cup. Il fitto calendario vede la prima amichevole in programma per martedì 12 luglio con la sfida tra le inglesi Manchester United e Liverpool, e prosegue con gli attesissimi big match dei club più amati, come Real Madrid vs Barcellona il 24 luglio, Barcellona vs Juventus il 27 luglio e ancora la Roma che sfiderà il Tottenham il 30 luglio.

Una tournée estiva ricca di incontri che servirà ai club per capire le basi su cui lavorare, provare cambiamenti per trovare assetti e testare lo stato di forma dei propri giocatori, in vista dell’inizio della nuova stagione calcistica.

Il calendario completo delle amichevoli è disponibile su DAZN e a questo link .

Ma i sogni dei tifosi, si sa, iniziano come ogni anno dai ritiri estivi. Con il format “INSIDE”, disponibile da martedì 12 luglio il primo episodio dedicato al Monza, si scopriranno tutti i percorsi di preparazione al campionato dei club di Serie A TIM: dagli allenamenti, alle strategie di gioco per la prossima stagione, fino alle interviste inedite sia con i protagonisti più amati del campionato, sia con i più recenti acquisti delle rose per la nuova stagione. I retroscena verranno presentati da Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo, insieme agli altri talent di DAZN, che porteranno gli spettatori nel vivo dei ritiri estivi di Serie A TIM.

Nel primo episodio del format, INSIDE Monza, dedicato al club neopromosso, i tifosi della squadra potranno immergersi nel clima che avvolge Monzello per questa prima storica stagione di Serie A TIM del Monza. Il ritiro della squadra, che sotto la guida di Galliani e Berlusconi ha raggiunto per la prima volta la Serie A, viene raccontato in prima linea dall’allenatore Giovanni Stroppa, dal nuovo acquisto della difesa Andrea Ranocchia e da Dany Mota Carvalho, il giocatore che sogna la nazionale portoghese.