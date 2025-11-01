Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media – XXIV edizione

Più di 450 studenti laureati nel corso delle precedenti 23 edizioni, con un tasso di placement prossimo al 100% nel settore marketing e comunicazione, e un approccio unico, mix di teoria, progetti e blended language italiano-inglese, e alle collaborazioni con imprese di rilievo nazionale e internazionale: è il

Organizzato dal Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Diretto dalla Professoressa Simonetta Pattuglia

Queste le date fissate per i colloqui valutativi obbligatori per accedere al Master:

22 ottobre ore 10.00 | 15 dicembre ore 15.00 | 20 gennaio ore 10.00

| 17 febbraio ore 15.00 | 20 marzo ore 15.00

Data di inizio del Master: 9 aprile 2026

Organizzato dal Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e giunto alla sua 24^ edizione, che aprirà ufficialmente i battenti il 9 aprile 2026, il MASTER IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE E DEI MEDIA nasce per formare e affinare le competenze dei suoi allievi e delle sue allieve, Junior ed Executive, offrendo loro gli strumenti giusti per sviluppare una visione ricca e completa della comunicazione, del marketing e di tutto ciò che vi ruota intorno.

“Un’opportunità per analizzare, valutare e dirigere le attività di comunicazione tradizionale e innovativa in qualunque organizzazione (privata, pubblica, profit e non) e le attività manageriali di marketing, comunicazione e media delle imprese che agiscono in tutti i settori industriali con particolare riferimento al mercato, anche digitale, dell’informazione, della comunicazione, dei media e dell’entertainment, e con particolare focus all’implementazione di strategie e tecniche di intelligenza artificiale” – spiega la Professoressa Simonetta Pattuglia, Direttrice del Master (in una foto sopra).

È composto da 11 moduli con la formula didattica “blended language” – in cui si alternano lezioni in italiano e in parte in lingua inglese – tenuti al 30% da docenti universitari e al 70% da esperti manager e da operatori del settore, a cui si aggiungono numerosi project work, eventi, convegni, workshop e seminari operativi organizzati durante l’anno accademico, guidati da docenti di riferimento e manager aziendali: “Siamo convinti che affrontare sistematicamente tematiche economiche, manageriali, giuridiche e tecnologiche sia indispensabile per muoversi in un settore ricco e che attinge alle più diverse aree per corroborare la sua vitalità. L’obiettivo del Master? Rispondere alle finalità di collegamento con le numerose organizzazioni appartenenti ai diversi settori e che richiedono l’acquisizione di competenze manageriali associate ai molteplici profili formativo-culturali” – prosegue la Pattuglia.

L’efficacia dell’approccio teorico-pratico del Master è riscontrabile dai dati del placement vicino al 100% che nelle diverse edizioni ha dimostrato come i masterizzandi trovino occupazione in molte e diversificate funzioni aziendali: il 51% di essi è impegnato nelle funzioni di Marketing e Comunicazione (e Relazioni con la Stampa), di cui il 27% in funzioni di comunicazione, il 17% in funzioni di marketing e il 7% in media relations. Il 12% lavora in ambiti di redazione e produzione televisiva e cinematografica, il 3% in attività di redazione ed editoria. Il 5% è impiegato nelle funzioni strettamente legate al web, il 2% nel commerciale e il 2% in ambito di consulenza legale mentre il 6% di loro ricopre altre tipologie di funzioni. Il 5% ricopre attualmente funzioni di amministrazione e controllo. Inoltre, l’11% degli ex-studenti Executive ricopre una funzione aziendale prima di entrare al Master e pertanto svolge un Project Work per la propria organizzazione.

A chi si rivolge il Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media?

“Con questo Master vogliamo rivolgerci ai Junior, giovani laureati, in possesso almeno del titolo di laurea triennale, che intendano specializzare la loro formazione ed esperienza sulle problematiche economico-gestionali, con maggior focus dedicato al Marketing e alla Comunicazione negli ambiti Media & Entertainment – continua la Professoressa Pattuglia – e a coloro che, da Executive, dopo aver intrapreso una carriera lavorativa, sentono la necessità di arricchire o specializzare il proprio set di conoscenze e best practice per essere più competitivi nel mercato del lavoro di riferimento oppure entrare in un campo diverso dall’attuale”.

La 24^ edizione partirà il 9 aprile 2026 e sarà composta da 8 mesi di aula, con lezioni il giovedì pomeriggio (14.30-18.30, il venerdì (9.30-18.30 con pausa pranzo), e il sabato mattina (9.30-13.30), a cui seguiranno un periodo di stage della durata di 3/6 mesi (da febbraio 2027).

Sarà possibile accedere al Master solo dopo aver preso parte a uno dei colloqui valutativi obbligatori che si terranno sulla piattaforma Microsoft Teams nei giorni: 22 ottobre ore 10.00 – 15 dicembre ore 15.00 – 20 gennaio ore 10.00 – 17 febbraio ore 15.00 -20 marzo ore 15.00.

Per partecipare al colloquio è necessario prenotarsi al link: https://economia.uniroma2.it/commedia/modulo-preiscrizione/

Per tutte le info relative al bando Master e Corsi di Perfezionamento a.a. 2025-2026: https://web.uniroma2.it/it/contenuto/bando-master-e-corsi-di-perfezionamento-aa-2025-2026

Grazie al Decreto Ministeriale 02-08-2022 è possibile iscriversi al Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media contemporaneamente ad una iscrizione a laurea magistrale. Per info: http://studenti.uniroma2.it/iscrizione-contemporanea-a-due-corsi-di-studio/

Grazie al contributo di INPS, sono state bandite Borse di Studio a copertura totale dell’iscrizione sia per profili Junior sia per profili Senior. Per ulteriori informazioni è disponibile la Segreteria organizzativa del Master pignedoli@economia.uniroma2.it

Il Master si avvale di un autorevole Comitato Tecnico-Scientifico composto da dirigenti, manager, giornalisti ed esperti: Paola Aragno – Vice President – Eikon Strategic Consulting Italia Srl; Stefano Balassone – Giornalista ed Esperto Mass Media; Giuseppe Basso – CEO e Partner, The CFO Centre Italy; Alessandro Bastoni – Chief Operating Officer, Micromegas Comunicazione; Claudio Cappon – Segretario Generale, COPEAM; Serena Ceccarelli – Brand Image & reputation e CSR Manager; Giampaolo Colletti – Giornalista collaboratore del Sole24Ore e Direttore StartupItalia; Daniele Chieffi – Giornalista e Fondatore, Bi Wise; Vittorio Cino – Direttore Generale Centromarca e Ibc; Gianluca Comin – Founder e Partner, Studio Comin & Partners; Lucia Pozzi – Capo Redattore, Il Messaggero Roma; Silvia de Blasio- Esperta di comunicazione; Paolo Del Brocco – Amministratore Delegato, Rai Cinema; Emanuela Donati – Responsabile Iniziative Speciali e Branded Entertainment La7/La7d; Paolo Iammatteo – Responsabile Comunicazione, Poste Italiane; Antonio Iannamorelli – Chief of Government Affairs & Security Policy, Telsy; Andrea Laudadio – Head of TIM Academy & Development, TIM; Luigi Maccallini – Responsabile Next Innovation, BNL Gruppo BNP Paribas; Lamberto Mancini – Esperto; Giorgia Pavia – Responsabile Digital Marketing, Sella Personal Credit, Pietro Piccinetti – Amministratore Delegato Infratel; Giorgio Paoletti – Senior Communication Manager, External Relations, Corporate Image, Sponsorship and Partnership Dept., Intesa San Paolo; Daniela Poggio – VP Communication & Public Affairs Italy Stellantis; Camilla Pollice – CEO, Saatchi & Saatchi Roma; Stefano Russo – Sales Director, YouGov Italy; Patrizia Rutigliano – Esperta di comunicazione, Consigliere di Amministrazione Poste Italiane e Acea; Alessandro Sciortino – Chief Creative Officer, McCann Worldgroup Italy; Roberto Sgalla – Direttore, Centro Studi Americani Roma; Michelangelo Suigo – EVP External Relations, Communication & Sustainability Director, INWIT; Riccardo Tozzi – Fondatore e Presidente, Cattleya; Luigi Vianello – Vice President Corporate Identity, Communication and Institutional Affairs, Webuild; Gino Zagari – Direttore, Il Caravaggio; Giuliano Zoppis – Giornalista.

Numerose realtà tra Aziende, Istituzioni, Associazioni, Società di Consulenza, Agenzie di Comunicazione sono state coinvolte sinora per stage e inserimento lavorativo degli studenti del Master. Si annoverano: 20th Century Fox, ABI, Accenture, ACI – Automobile Club d’Italia, Agenda Digitale, Agenzia del Demanio, Amazon, American Express, Armando Testa, Azimut, Banco alimentare del Lazio Onlus, Banco di Sardegna, Birra del Borgo, Blogmeter, Bnl-Bnp Paribas, BNP Paribas, Bulgari Hotel, Calzedonia Group, Capitalia, Carat, Carré Noir, Cattleya, Censis Servizi, Cesan (Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia), Cinecittà Studios, Colgate, Comin&Partners, Comune di Ciampino, Comune di Milano, Coop Sardegna, Creval (Gruppo Bancario Credito Valtellinese), Eataly, Edizioni Piemme, EGA, Eikon Strategic Consulting, ENEA, Enel, Enit, EPR Comunicazione, Ericsson, Ernst & Young, FAO, Federculture, Federmoto, Fendi, Ferragamo, Fiera Roma, FIPAV, FITAP, Fondazione Rosselli, Fondazione Tor Vergata-Ceis, Fondazioni Italia, Free Press Metro, Gigasweb, Goldbet, Gruppo Hera, Honda Italia, Ibiscus Media, Ikea, Il Messaggero, Illimity Bank, Interferenze, Intesa Sanpaolo, ISN Virtual Worlds, Ita Airwais, Jaguar Land Rover, JB Production Srl, Jibtel, Kena (Gruppo TIM), La7 (programmi e testate), Lattanzio, Leopharma, Lottomatica, Lucky Red, Lutech, Lux Holding, Martini & Rossi, McCann Worldgroup, Mediaset (corporate e programmi), MindShare, Minerv@, Ministero della Salute, MLS, MSD Italia, MSF, Neopharmed Gentili S.p.A, Nessuno TV, Nexus S.r.l, Nexus3, Nissan, Paypal, Pernod Ricard Italia, Pfizer, Politecnico della Cultura delle Arti delle Lingue, Polizia di Stato, Pomilio Blumm, Prix Italia, Publicis, RAI, Rai (corporate e programmi), Rai Cinema, Rai Educational, Rai Trade, Renault, Reply, Reti, Rum Jungle Italia, Saatchi & Saatchi, Salini spa, Sanofi, Scomunicare, Sipra, Sky, Taormina Film Fest, Teatro Brancaccio, Teatro Olimpico, The cover, TIM, Tivù srl, Triangle Production, Tunue’, TV 2000, Umbria Servizi Innovativi, Unicredit Banca, Vizeum, Vodafone, Walt Disney, Warner Bros, Wind.

Attualmente il Master vede fra i Partner e i Partner istituzionali: TIM, Eikon Strategic Consulting, Sella Personal Credit, Intesa Sanpaolo, Mc Cann Worldgroup, Key4Biz, Rai Cinema, BNL-BnpParibas, SIM-Società Italiana Marketing; fra i Media Partner: Il Messaggero, Metro, EGA Worldwide Congresses & Events, Uomini e Donne della Comunicazione, Viola Produzioni; fra gli Event Partner: Fiera di Roma, Justbit, Roma Web Fest, Archi’s Comunicazione. Il network allargato del Master conta ad oggi più di 400 realtà aziendali e istituzionali.