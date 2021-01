Davide Malaguti (Golden Group): Con il ChievoVerona è nata una vera e propria partnership strategica

Nelle ultime settimane l’A.C. Chievo Verona ha siglato una importante collaborazione con Golden Group, nel ruolo di “Official Partner” dei clivensi (nella foto sotto). L’accordo, valido per la stagione corrente, prevede non solo l’esposizione del marchio allo stadio Bentegodi e a supporto della prima squadra, ma anche la presenza del logo Golden Group su tutte le maniche delle divise (sleeve sponsor) del settore giovanile clivense.

Golden Group nasce nel 1996 (la sede è a Funo di Argelato, in provincia di Bologna), da una idea imprenditoriale di Davide Malaguti. Inizialmente la società ha scelto di occuparsi di coaching, formazione e selezione del personale: l’originalità dell’approccio dei corsi e dei contenuti, esempio unico nel panorama dell’offerta formativa italiana, ha permesso a Golden Group di conquistare, in breve tempo, clienti sempre più grandi e strutturati. Sempre lavorando in questo settore ha avuto la possibilità di monitorare il settore dei contributi a fondo perduto erogati dall’Unione Europea e/o da enti nazionali. E’ nata così la divisione “Finanza Agevolata”, diventata in poco tempo il core business della società.

L’agenzia Sporteconomy ha intervistato Davide Malaguti, fondatore e Presidente di Golden Group (nella foto in primo piano).

Un imprenditore che ha sempre investito per dare un contributo concreto alla vita delle persone, attraverso una metodologia che ha denominato “SPEED” (l’acronimo sta per “Strategia, Proattività, Esperienza Emozionale, Domande”) ovvero una tecnica che se studiata e applicata con costanza permette di far andare le cose come si vuole.

D: Come nasce l’idea di sponsorizzare il ChievoVerona?

R: Conosco personalmente il direttore tecnico del settore giovanile del club (l’ex calciatore Andrea Catellani, nda) e da lì è nato il primo contatto ufficiale. E’ una persona e un dirigente sportivo che apprezzo per l’impegno nel lavoro.

Più in generale il ChievoVerona nasce da un “sogno” sportivo e il mio primo libro si chiama proprio “Dreams” (pubblicato da ME casa editrice). Abbiamo valori in comune così come una visione di sviluppo sempre proiettata nel futuro. Con l’A.C. ChievoVerona è nata una vera e propria partnership strategica.

Precedentemente avevamo già investito nel mondo del calcio, ad esempio a supporto del Parma calcio e del Venezia. La nostra sede è in provincia di Bologna, ma siamo molto attivi in Veneto, anche perchè, nella nostra filosofia aziendale, c’è proprio il desiderio di entrare in contatto con le aziende (andandole a trovare per offrire consulenza strategica).

D: Quale tipologia di servizi offrite come Golden Group?

R: Principalmente due: finanza agevolata e selezione risorse (“HR”). Siamo tra i più forti specialisti in finanza agevolata, un settore particolarmente interessante in grado di portare effettivi benefici alle aziende. E’ nata così la divisione “finanza agevolata”, diventata in poco tempo il core businessdella società. Golden Group è oggi l’azienda più strutturata e specializzata in «Contributi Europei a Fondo Perduto e Finanza Agevolata» sul territorio nazionale. Sulla FA (Finanza Agevolata) abbiamo il 92% dei casi di successo negli ultimi 5 anni.

Storicamente siamo partiti dal settore allargato della “selezione risorse” per arrivare a fornire servizi di alto profilo proprio in questa specifica area. Siamo gli unici in Italia con un test psico-attitudinale denominato “Quantic Test”, validato dalla “Alma Mater Studiorum – Università di Bologna“, che insiste su 15 “marcatori”, dalla leadership alla consapevolezza, dalla determinazione alla motivazione.

Oggi disponiamo di una rete di consulenti/professionisti (oltre 100 “consiglieri d’impresa”) e di dipendenti in grado di rispondere a tutte le diverse esigenze di una azienda.

Un punto di forza è l’area del coaching, dove stiamo crescendo, di anno in anno, ed una società del gruppo (www.Coach4Charity.com), con base a Londra, è specializzata in attività di mentoringcon il coinvolgimento di campioni sportivi di fama internazionale.

Proprio il coaching sarà al centro di un progetto a supporto delle selezioni giovanili del ChievoVerona. Il nostro impegno è portare la nostra filosofia e metodo nel mondo dello sport (a partire dal calcio). Crediamo di poter innovare e di lasciare un segno concreto all’interno del nostro club partner.

Tra le novità di Golden Group c’è anche un ulteriore servizio di coaching per gli atleti in recupero (post infortunio). E’ una frontiera che andremo a sviluppare nei prossimi anni. In questo settore, sotto il profilo medico, la Isokinetic di Bologna (sotto la responsabilità del dottore Kyriakos Tsapralis) è un’assoluta eccellenza.

Importante anche sottolineare come sul coaching e sulla formazione la soddisfazione dei clienti sfiora il 100%.

D: Qual è il posizionamento di Golden Group nel mondo dello sport?

R: Sicuramente è un posizionamento strategico. Prima dell’esplosione della pandemia, ad esempio, avevamo iniziato a ragionare con il mondo degli sport invernali, puntando a far conoscere le nostre modalità di coaching. Prima di questa esperienza con il club gialloblù avevamo già attivato altri importanti progetti nel basket, nella pallavolo e nella scherma. Crediamo che i nostri servizi di coaching siano innovativi per il mercato dello sport italiano.

D: Qual è la vostra visione del mercato alla luce dell’emergenza sanitaria?

R: Nella visione di Golden Group c’è un punto fondamentale: dove c’è una crisi (economica) possono essere individuate anche importanti opportunità di sviluppo e di crescita strategica. Bisogna chiaramente saper leggere gli scenari. Gli imprenditori non devono aver mai paura di affrontare le crisi, perchè, per ogni problema, c’è sempre una soluzione specifica.

D: Sul terreno della “Finanza Agevolata” come vi state muovendo in questi mesi?

R: C’è da sgombrare subito un errore di fondo. Spesso in questo settore gli imprenditori si focalizzano su di un bando specifico, mentre prima è necessario monitorare e valutare le esigenze dell’azienda, partendo dal piano di investimenti (ad esempio su base triennale).

Dobbiamo analizzare insieme qual è il posizionamento dell’azienda e soprattutto dove intende arrivare. Questo comparto prevede molte opportunità per le imprese italiane. Per questo Golden Group dispone di una task force di 6 dipendenti specializzato esclusivamente nel monitoring di bandi regionali/nazionali e internazionali. Ma senza l’analisi delle esigenze presenze e future delle aziende (attraverso i nostri consiglieri di impresa) non è possibile individuare la soluzione migliore per far andare le cose come si vuole.