Dash: rally del 176% in una settimana, la privacy coin punta ora ai 160 dollari?

Dash cresce del 176% in una settimana. Il rally di questa privacy coin alimenta la “privacy coin season”, mentre la prevendita di Best Wallet, con quasi 17 milioni di dollari già raccolti, offre sicurezza, anonimato e un APY dell’80%.

Il prezzo di Dash ha appena messo a segno uno dei rally più violenti e improvvisi degli ultimi anni, registrando un rialzo del 50% nelle ultime 24 ore e un incredibile +176% su base settimanale. Questa impennata ha colto di sorpresa il mercato, portando la capitalizzazione di Dash a oltre 1,9 miliardi di dollari e spingendo il prezzo di $DASH sopra i 1330 dollari.

L’evento non è casuale, ma il risultato di una tempesta perfetta: la convergenza di un forte momentum nel settore delle privacy coin, un breakout tecnico atteso da quasi 1.000 giorni e un massiccio “short squeeze” che ha liquidato milioni di posizioni ribassiste, alimentando ulteriormente la frenesia di acquisto.

La miccia del rally: 13 milioni di dollari di short squeeze

Il fattore scatenante di questa ascesa verticale è stato un classico short squeeze. Con il prezzo bloccato in un trend ribassista per anni, molti trader avevano accumulato posizioni short (scommesse al ribasso) su Dash (DASH). Il superamento di un livello tecnico chiave ha innescato le prime liquidazioni automatiche. I dati di CoinGlass mostrano che, man mano che il prezzo saliva, venivano spazzati via oltre 13 milioni di dollari in posizioni short.

Nelle ultime 24 ore, le liquidazioni totali hanno raggiunto i 7,26 milioni di dollari, di cui ben 6,03 milioni di dollari a danno dei ribassisti. La maggior parte di questa carneficina è avvenuta su Binance, che ha gestito 1,1 miliardi di dollari di volume di scambi su Dash. Questa catena di liquidazioni ha costretto i trader short a ricoprire le loro posizioni (cioè acquistare Dash sul mercato), creando un circolo vizioso di domanda che ha spinto il prezzo ancora più in alto in pochissimo tempo.

Analisi tecnica: la rottura di un trend ribassista durato 968 giorni

Dal punto di vista tecnico, il movimento di Dash è epocale. Il rally ha demolito un trend ribassista durato 968 giorni, trasformando Dash (DASH) nell’asset con la performance più rapida nell’intero settore delle privacy coin. L’impennata ha frantumato con facilità le resistenze psicologiche a 90 e 130 dollari, convalidando un breakout drammatico.

Tuttavia, il prezzo attuale di 133,3 dollari (con un massimo giornaliero a 148,98 dollari) richiede cautela. L’RSI (Relative Strength Index) sul grafico a 4 ore si trova a 82,49, un livello di ipercomprato estremo. Questo segnala che il momentum è al massimo, ma anche che il rischio di un pullback o di una correzione a breve termine è molto elevato.

Le Bande di Bollinger si sono allargate notevolmente, confermando l’alta volatilità. Le prossime resistenze chiave si trovano a 140 dollari (già testata) e 159,95 dollari, mentre i supporti immediati si attestano a 90 e 59,76 dollari.

Il ritorno delle privacy coin: un intero settore in rialzo

L’exploit di Dash non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per le privacy coin. L’intero settore ha registrato un’impennata settimanale media dell’80%, e DASH si è posizionato come token leader di questa ripresa. In un panorama crypto sempre più monitorato e regolamentato, e con l’avvento delle valute digitali delle banche centrali (CBDC), la domanda di anonimato e transazioni riservate sta tornando ad essere una narrativa potente.

Gli investitori sembrano cercare alternative che offrano un livello di privacy che le blockchain trasparenti come Bitcoin o Ethereum non possono garantire, e Dash, insieme ad altri progetti simili, sta beneficiando direttamente di questa rotazione di capitali.

Best Wallet ($BEST): il wallet crypto come hub di investimento privato

La privacy è solo il punto di partenza. Best Wallet ($BEST) sta costruendo un intero ecosistema finanziario di ultima generazione, partendo da una base di anonimato e sicurezza (non-custodial, no-KYC e tecnologia MPC).

A differenza di quanto succede nei portafogli passivi, il token $BEST, nativo della piattaforma, trasforma Best Wallet in uno strumento di investimento attivo. Il successo della sua prevendita eccezionale, che ha già raccolto quasi 17 milioni di dollari, è alimentata da questa promessa di utilità del token.

I possessori di BEST (che viene offerto questo momento al prezzo unitario di 0,025895 dollari) ottengono l’accesso a un APY di staking dell’80% e, tra le molte altre cose, alla sezione esclusiva “Upcoming Tokens”, un launchpad integrato per partecipare a nuove prevendite verificate direttamente dall’app. Inoltre, i possessori del token BESt hanno diritto a sconti sulle commissioni, governance sulla piattaforma e airdrop e bonus speciali.

Tutto ciò crea un ecosistema autosufficiente dove gli utenti possono custodire, scambiare e scoprire nuove opportunità di investimento in un unico ambiente sicuro. Con la chiusura della campagna di ICO (Initial Coin Offering) già fissata per il 28 novembre 2025, $BEST rappresenta un utility token, legato a un’infrastruttura innovativa che unisce riservatezza e generazione attiva di rendimento, e un asset ad alto potenziale di crescita.

