I tifosi del São Paulo non apprezzano l’ironia collegata a post pubblicati sul sito di SportingBet.

I supporter del San Paulo FC (realtà calcistica della Serie A brasiliana) hanno iniziato a recovare i propri abbonamenti sul sito di scommesse SportingBet, principale sponsor della squadra rivale Palmeiras, dopo che sui social è stato pubblicato un post scherzoso e provocatorio contro il loro club. Lo riporta il portale internazionale di “One Football“.

L’azienda di scommesse sportive infatti aveva pubblicato un montaggio che elencava i concerti internazionali in programma questo mese al Morumbi (conosciuto anche come estádio Cícero Pompeu de Toledo), presentandoli come i prossimi “avversari” del Tricolor.

Il tono ironico ha suscitato indignazione tra i tifosi, che hanno interpretato il post come una presa in giro per il numero eccessivo di eventi allo stadio, per il fatto che la squadra è costretta a giocare lontano dalla propria casa e per la delusione legata ai risultati recenti.

Il post è diventato rapidamente virale e ha scatenato una ondata di proteste online, con centinaia di sostenitori del São Paulo che hanno chiesto di boicottare il sito di scommesse. I fan hanno espresso la loro insoddisfazione sui social, promettendo di cancellare gli account, di non crearne di nuovi e di fare pressione sull’azienda perché si scusasse.

Una immagine del portale del Palmeiras FC con all’interno il logo di Sportingbet (main sponsor di maglia).

Secondo il magazine online locale denominato “Avante Meu Tricolor“, anche dietro le quinte si è respirata una forte aria di malcontento: membri influenti e dirigenti del club avrebbero chiesto una risposta ufficiale alla dirigenza. “È stato un gesto irrispettoso”, ha dichiarato una delle fonti interpellate dal reportage.

A causa dei concerti di Imagine Dragons, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis, il São Paulo non potrà più giocare nel proprio stadio per il resto della stagione. La squadra disputerà le ultime quattro partite casalinghe del campionato al Vila Belmiro, lo stadio di un’altra rivale, il Santos.

Si prevede che la serie di concerti al Morumbi porterà nelle casse del club circa 20 milioni di reais, una cifra che supera i 15,7 milioni netti (l’equivalente di 3,24 milioni di euro) raccolti finora nelle 15 partite casalinghe del Brasileirão.

Ironia della sorte anche il club di São Paulo presenta sulle maglie un partner del gioco: si tratta del marchio “SuperBet”.