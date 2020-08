Dal consiglio regionale FVG 600 mila euro per adeguare lo stadio del Pordenone (Serie B)

E’ in arrivo un fondo speciale diper adeguare lodiper la prossima stagione indel(quest’anno eliminato nelle semifinali dei playoff – nella foto il logo in primo piano). Non più graditi i “neroverdi” ad Udine, gli stessi avevano giocato a Trieste la fase finale del campionato. Già nell’ultimo anno il Pordenone Calcio aveva ricevuto 150 mila euro sempre dalla Regione Friuli Venezia Giulia , per rappresentare nel campionato cadetto un prodotto sportivo vincente della Regione. Questa operazione mira a dare una “casa” definitiva al club neroverde, che è cresciuto molto, in questi ultimi anni, sotto il profilo manageriale e imprenditoriale.